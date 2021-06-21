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Правительство предоставило Беларусбанку и Белгазпромбанку гарантии по кредитам для БНБК

21.06.2021 10:23 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство предоставило банкам гарантии в погашении основного долга по кредитам, выдаваемым в 2021 году ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" для закупки зерна. Соответствующее постановление Совета Министров от 17 июня 2021 года №343 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" и ОАО "Белгазпромбанк" выдадут корпорации по $50 млн на срок до одного года. Плата за предоставление гарантий правительства производится единовременно в размере 0,01% от суммы кредитов. Гарантии предоставляются в валюте выдаваемых кредитов.

Министерству финансов поручено оформить в установленном порядке предоставленные гарантии правительства.

Постановление вступает в силу после его опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" и ОАО "Белгазпромбанк" выдадут корпорации по $50 млн на срок до одного года. Плата за предоставление гарантий правительства...
 
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