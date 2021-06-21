Правительство предоставило Беларусбанку и Белгазпромбанку гарантии по кредитам для БНБК

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство предоставило банкам гарантии в погашении основного долга по кредитам, выдаваемым в 2021 году ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" для закупки зерна. Соответствующее постановление Совета Министров от 17 июня 2021 года №343 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" и ОАО "Белгазпромбанк" выдадут корпорации по $50 млн на срок до одного года. Плата за предоставление гарантий правительства производится единовременно в размере 0,01% от суммы кредитов. Гарантии предоставляются в валюте выдаваемых кредитов.

Министерству финансов поручено оформить в установленном порядке предоставленные гарантии правительства.

Постановление вступает в силу после его опубликования.-0-