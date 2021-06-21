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Лесхозы Минской области расширяют географию экспорта

21.06.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Кроме стран ЕС, заметно активизировался Китай, куда поставляют продукцию из сухой доски. С азиатским рынком через биржу работает и Любанский лесхоз. Здесь по итогам года планируют заготовить около 200 тысяч кубометров лесопродукции. Часть отходов деревопереработки в виде щепы уходит для потребностей ЖКХ. Остатки могут реализовать и для производства пеллет в соседнем Стародорожском районе. В целом для оптимизации лесозаготовки Любанский лесхоз закупил технику "Амкодор", также здесь модернизируют железнодорожную инфраструктуру.

Сергей Шуляковский, директор Любанского лесхоза:

Мы отгружаем продукцию на экспорт практически ежедневно, поэтому нам необходима собственная площадка. В этом году мы начинаем, это большие инвестиции. Проектирование будет с современными системами безопасности. Китай также является нашим торговым партнером, он нарастил свои потребности. И мы охотно реализуем туда продукцию.

В восстановлении леса активно заняты волонтеры во всех регионах Беларуси. Весной во время Недели леса по всей стране высажено более 33 млн деревьев.


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Кроме стран ЕС, заметно активизировался Китай, куда поставляют продукцию из сухой доски. С азиатским рынком через биржу работает и Любанский лесхоз. Здесь по...
 
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