Доллар США и евро набрались сил на старте торгов в понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн - Sputnik. Доллар США и евро резко подорожали, российский рубль уменьшил в стоимости в начале торгов в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации биржи на 10:30, евро подскочил на 0,3%, доллар США вырос на 0,76%, российский рубль упал на 0,66%.

В начале торгов 21 июня на бирже установлены следующие курсы:

евро – 3,01 белорусских рубля

доллар США – 2,53 рубля

100 российских рублей – 3,46 рубля

При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.

Доходы белорусов

Белстат подсчитал реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – апреле 2021-го. Они увеличились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно белорусской методологии, реальными располагаемыми доходами считаются денежные доходы, из которых уже вычтены налоги, сборы и взносы, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Белстат в начале июня распространил информацию, что в мае этого года индекс потребительских цен в сравнении с декабрем 2020 года составил 105,2%. Прогнозный показатель роста инфляции при этом увеличили в годовом выражении с 5% до 7%.