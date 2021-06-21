От $24 тысяч за участок до $469 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском

Разговорились с одним из дачников. Он рассказал, что живут тут люди круглый год, для этого есть все условия. Лет 8-10 назад появился газ. Круглогодичный водопровод тоже радует. Вода, правда, техническая. С питьевой каждый разбирается, как может: делают скважины, привозят бутилированную.

Любопытно, что лес не защищает от гула МКАД-2. Но дачники говорят, что это их не беспокоит.