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От $24 тысяч за участок до $469 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском

21.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В пределах второй кольцевой дороги, рядом с деревней Узборье находятся несколько садовых товариществ в окружении Прилепского ландшафтного заказника. Самые дорогие дачи - с большими (по 8-12 соток) участками, газом, круглогодичным водопроводом – продаются в СТ «Узборье-строй». Мы съездили и посмотрели на этот массив.

От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском

Есть все условия, чтобы жить круглый год

Дачи находятся будто в котловане: на обрывах, на склонах. Самые дорогие дома - с отдельными подъездами, высокие, просторные.

От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском

Разговорились с одним из дачников. Он рассказал, что живут тут люди круглый год, для этого есть все условия. Лет 8-10 назад появился газ. Круглогодичный водопровод тоже радует. Вода, правда, техническая. С питьевой каждый разбирается, как может: делают скважины, привозят бутилированную.

Любопытно, что лес не защищает от гула МКАД-2. Но дачники говорят, что это их не беспокоит.

От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском

Дорога от Минска: М3 до второго кольца, выезд на вторую кольцевую - съезд на Узборье. Пятнадцать минут от Логойского тракта - и вы тут. Все, кто живет тут зимой, обзаводятся полноприводным внедорожником: дороги в товариществе чистят и ровняют, но не всегда успевают вовремя.

От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском

Есть пустые участки, старые дома и современные коттеджи

В товариществе есть нереконструированные дома, пустые участки (насчитали с десяток) и даже пара огородов.

Но все это вытесняется новыми коттеджами разной степени дороговизны.

От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском

Рядом с белым домом под красной крышей стоит сдвоенный заросший участок с руинами небольших построек. Хозяин дома говорит: выставлялся он за 35 тысяч долларов, но, похоже, так и не продался. Спрос есть, но состоятельные граждане выбирают близость леса. Мы обнаружили новый дом над обрывом, в лесу. Говорят, построили его пару лет назад.

От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском

В принципе, стройки идут активно. На примере "Узборья-строй" можно рассмотреть все проекты, бывшие популярными в последние пару десятилетий - от гигантских кубодомов до панских усадеб и жилья в стиле Хюгге.

От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском

Что и сколько стоит?

В Базе Realt.by восемь предложений. Самое недорогое - участок под этим домом.

От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском

Участок 8 соток, капитальный фундамент 11 на 11. Выставлен за 24 тысячи долларов в эквиваленте.

Еще один участок - расчищенный, на возвышенности, в 11 соток - предлагается за 50 тысяч.

За 60 тысяч выставлен участок в 13 соток, у леса, с недостроенным домом. Дом три уровня, общей площадью 203 кв.м (гараж и баня). На участке скважина более 40 метров. Газ и вода - в 5-7 метрах от участка.

Готовый трехуровневый дом из красного кирпича продается за 70 тысяч с торгом.

Общая площадь дома - 216 квадратных метров. "Потолки высокие – 2,67 м, зал с камином, цокольный этаж на весь периметр дома, 8 жилых комнат + кухня + санузел + большая веранда + сауна. Крыша – оцинкованная жесть. Участок правильной формы 9,3 сотки – прямо возле леса. Газ - рядом, электричество 380В, вода – скважина", - сообщает продавец.

От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском

Дом из сруба готов для проживания. "В доме запущено отопление, установлена погодозависимая автоматика, разведена электрика, сантехника, дом 9Х12, площадь участка 0,0805 га. Дом строился для себя (более 180 кубов леса), два года выполнял функцию усадки, сделаны обсадные коробки, первый этаж толщина дерева 340+мм, высота потолка 3 метра, второй этаж толщина дерева 280 +мм, высота потолка 2,8 метра; установлена печь-камин из красного кирпича. Коммуникации/инженерное оборудование: вода (разведена по дому) – скважина централизована, местная канализация (переливные колодцы (два колодца по 3 кольца), электричество 380, заведено в дом, газ в доме. Сам дом: фундамент (гидроизолирован, утеплен, заштукатурен и покрашен) блоки ФБС + лента + монолитная плита; общая площадь 187 кв.м, в том числе терраса 19,6 кв.м. Крыша – металлочерепица. Утеплена 250 мм", - пишет продавец. Дом предлагается за 115 тысяч, в объявлении - фото внутри.

От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском

За 199 тысяч выставлен готовый к проживанию современный коттедж. "Свой выход в лес, через 400 метров лесное озерцо, прогулочные тропинки по лесу, хорошее соседство, вокруг Прилепский заказник, тупиковая улица, тишина и настоящий отдых. Отдельно стоящая баня на дровах, комната отдыха, теплые полы, туалет, душ. Просторная беседка с барбекю. На участке полный ландшафтный дизайн, много деревьев, растений, цветов, пруд с рыбой, парковка для авто, вокруг участка забор, ворота с электроприводом. В доме сигнализация с тревожной кнопкой, гараж, кладовая, котельная, газовое и электроотопление, своя скважина, канализация местная. Бильярдная. На первом жилом этаже: прихожая, кухня-столовая с выходом на террасу, гостиная, просторный санузел с джакузи. На втором этаже: санузел, просторный каминный зал с зимним садом, 2 спальни. Прекрасная дорога от Минска, 10 минут и вы в своем доме", - пишет продавец.

Еще один современный коттедж на примыкающем к лесу участке - двухуровневый, площадью 226 квадратных метров. Есть баня, пруд на участке, ландшафтный дизайн. Стоит посмотреть фото - они объясняют цену в 250 тысяч долларов по курсу.

А так выглядит с улицы самое дорогое предложение в "Узборье-строй".

От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
От тысяч за участок до 9 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском

К коттеджу есть подъезд со стороны леса, но из-за забора там тоже мало что разглядишь. Самая дорогая дача выставлена за 469 тысяч, и стоит видеть, как она устроена изнутри. Ведь там есть даже джакузи под открытым небом.

 
Теги: Минск
 
 
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В пределах второй кольцевой дороги, рядом с деревней Узборье находятся несколько садовых товариществ в окружении Прилепского ландшафтного заказника. Самые...
 
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