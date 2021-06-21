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От $24 тысяч за участок до $469 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
21.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В пределах второй кольцевой дороги, рядом с деревней Узборье находятся несколько садовых товариществ в окружении Прилепского ландшафтного заказника. Самые дорогие дачи - с большими (по 8-12 соток) участками, газом, круглогодичным водопроводом – продаются в СТ «Узборье-строй». Мы съездили и посмотрели на этот массив.
Разговорились с одним из дачников. Он рассказал, что живут тут люди круглый год, для этого есть все условия. Лет 8-10 назад появился газ. Круглогодичный водопровод тоже радует. Вода, правда, техническая. С питьевой каждый разбирается, как может: делают скважины, привозят бутилированную.
Любопытно, что лес не защищает от гула МКАД-2. Но дачники говорят, что это их не беспокоит.
Дорога от Минска: М3 до второго кольца, выезд на вторую кольцевую - съезд на Узборье. Пятнадцать минут от Логойского тракта - и вы тут. Все, кто живет тут зимой, обзаводятся полноприводным внедорожником: дороги в товариществе чистят и ровняют, но не всегда успевают вовремя.
Рядом с белым домом под красной крышей стоит сдвоенный заросший участок с руинами небольших построек. Хозяин дома говорит: выставлялся он за 35 тысяч долларов, но, похоже, так и не продался. Спрос есть, но состоятельные граждане выбирают близость леса. Мы обнаружили новый дом над обрывом, в лесу. Говорят, построили его пару лет назад.
Еще один участок - расчищенный, на возвышенности, в 11 соток -
За 60 тысяч
Готовый трехуровневый
Общая площадь дома - 216 квадратных метров. "Потолки высокие – 2,67 м, зал с камином, цокольный этаж на весь периметр дома, 8 жилых комнат + кухня + санузел + большая веранда + сауна. Крыша – оцинкованная жесть. Участок правильной формы 9,3 сотки – прямо возле леса. Газ - рядом, электричество 380В, вода – скважина", - сообщает продавец.
Дом из сруба готов для проживания. "В доме запущено отопление, установлена погодозависимая автоматика, разведена электрика, сантехника, дом 9Х12, площадь участка 0,0805 га. Дом строился для себя (более 180 кубов леса), два года выполнял функцию усадки, сделаны обсадные коробки, первый этаж толщина дерева 340+мм, высота потолка 3 метра, второй этаж толщина дерева 280 +мм, высота потолка 2,8 метра; установлена печь-камин из красного кирпича. Коммуникации/инженерное оборудование: вода (разведена по дому) – скважина централизована, местная канализация (переливные колодцы (два колодца по 3 кольца), электричество 380, заведено в дом, газ в доме. Сам дом: фундамент (гидроизолирован, утеплен, заштукатурен и покрашен) блоки ФБС + лента + монолитная плита; общая площадь 187 кв.м, в том числе терраса 19,6 кв.м. Крыша – металлочерепица. Утеплена 250 мм", - пишет продавец. Дом предлагается за 115 тысяч, в
За 199 тысяч
Еще один современный коттедж на примыкающем к лесу участке - двухуровневый, площадью 226 квадратных метров. Есть баня, пруд на участке, ландшафтный дизайн. Стоит
А так выглядит с улицы самое дорогое предложение в "Узборье-строй".
К коттеджу есть подъезд со стороны леса, но из-за забора там тоже мало что разглядишь. Самая дорогая дача выставлена за 469 тысяч, и
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От $24 тысяч за участок до $469 тысяч за коттедж с джакузи на улице. Как выглядят и сколько стоят элитные дачи в Прилепском заказнике под Минском
В пределах второй кольцевой дороги, рядом с деревней Узборье находятся несколько садовых товариществ в окружении Прилепского ландшафтного заказника. Самые...
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