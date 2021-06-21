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ЕАБР: рост ВВП Беларуси сильно замедлится во второй половине 2021 года
21.06.2021 11:07 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Евразийский банк развития прогнозирует увеличение ВВП Беларуси в размере 3% по итогам первого полугодия и резкое замедление роста экономики к концу года. Об этом
Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-мае
Эксперты ЕАБР оценивают рост экономики в мае в 5,4-5,8% год к году и связывают это «исключительно с низкой базой прошлого года». Поддерживает экономическую активность Беларуси ряд экспортно ориентированных отраслей:
В то же время калийное производство и нефтепереработка (около 0 и минус 4,6% год к году в мае) прекращают расти «из-за исчерпания эффекта низкой базы». По расчету ЕАБР, внутренний спрос в стране остается низким, розничный товарооборот стагнирует и инвестиции сократились в январе-мае на 10,4% год к году.
«Рост ВВП, скорее всего, останется около 3% год к году по итогам полугодия, однако может сильно замедлиться во второй половине года», - считают эксперты.
ЕАБР заявляет, что белорусский экспорт ослабнет по мере прекращения активного восстановления российской экономики и начала действия санкций, а на внутренний спрос и дальше будут влиять высокая неопределенность и повышенные риски, замедление роста доходов населения и увеличение стоимости кредитования.
Напомним, в Минэкономики
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Евразийский банк развития прогнозирует увеличение ВВП Беларуси в размере 3% по итогам первого полугодия и резкое замедление роста экономики к концу года.
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