ЕАБР: рост ВВП Беларуси сильно замедлится во второй половине 2021 года

Евразийский банк развития прогнозирует увеличение ВВП Беларуси в размере 3% по итогам первого полугодия и резкое замедление роста экономики к концу года. Об этом говорится в обзоре новостей экономики стран операций ЕАБР.

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-мае вырос на 3,1%. Темпы роста ВВП ускорились: по итогам четырех месяцев он увеличился на 2,5%.

Эксперты ЕАБР оценивают рост экономики в мае в 5,4-5,8% год к году и связывают это «исключительно с низкой базой прошлого года». Поддерживает экономическую активность Беларуси ряд экспортно ориентированных отраслей:

деревообработка (+24,5% год к году в мае),

производство машин и оборудования (+26,6%),

транспортных средств (+26,3%).

В то же время калийное производство и нефтепереработка (около 0 и минус 4,6% год к году в мае) прекращают расти «из-за исчерпания эффекта низкой базы». По расчету ЕАБР, внутренний спрос в стране остается низким, розничный товарооборот стагнирует и инвестиции сократились в январе-мае на 10,4% год к году.

«Рост ВВП, скорее всего, останется около 3% год к году по итогам полугодия, однако может сильно замедлиться во второй половине года», - считают эксперты.

ЕАБР заявляет, что белорусский экспорт ослабнет по мере прекращения активного восстановления российской экономики и начала действия санкций, а на внутренний спрос и дальше будут влиять высокая неопределенность и повышенные риски, замедление роста доходов населения и увеличение стоимости кредитования.