ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Абоненты МТС теперь могут торговать валютой, акциями и нефтью

21.06.2021 11:07 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

МТС предоставил возможность абонентам инвестировать в акции мировых корпораций, криптовалюты, золото и нефть. Сделать это можно через сервис МТС Деньги, который теперь открывает доступ к криптобирже.

Покупать и продавать можно токенизированные акции зарубежных компаний, в том числе «голубые фишки», вроде Apple, Amazon и Microsoft. Также можно приобретать различные криптовалюты, золото и нефть – в виде токенов на зарубежных биржевых площадках.

МТС Деньги предоставляют доступ к бирже Currency. Также дается скидка в 12% на комиссии и сборы. До конца года абонентам МТС причитается и приветственный бонус в 50 долларов в эквиваленте.

Инвестировать можно через приложение МТС Деньги или использовать для этого сайт сервиса: в разделе с услугами нужно выбрать вкладу с инвестициями, а в ней – название криптобиржи.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС предоставил возможность абонентам инвестировать в акции мировых корпораций, криптовалюты, золото и нефть. Сделать это можно через сервис МТС Деньги, который...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Доллар США и евро набрались сил на старте торгов в понедельник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by