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Абоненты МТС теперь могут торговать валютой, акциями и нефтью
21.06.2021 11:07 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
МТС предоставил возможность абонентам инвестировать в акции мировых корпораций, криптовалюты, золото и нефть. Сделать это можно через сервис МТС Деньги, который теперь открывает доступ к криптобирже.
Покупать и продавать можно токенизированные акции зарубежных компаний, в том числе «голубые фишки», вроде Apple, Amazon и Microsoft. Также можно приобретать различные криптовалюты, золото и нефть – в виде токенов на зарубежных биржевых площадках.
МТС Деньги предоставляют доступ к бирже Currency. Также дается скидка в 12% на комиссии и сборы. До конца года абонентам МТС причитается и приветственный бонус в 50 долларов в эквиваленте.
Инвестировать можно через приложение МТС Деньги или
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МТС предоставил возможность абонентам инвестировать в акции мировых корпораций, криптовалюты, золото и нефть. Сделать это можно через сервис МТС Деньги, который...
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