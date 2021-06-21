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Беларусь и РФ начали второй этап проекта по обмену электронными товаросопроводительными документами

21.06.2021 12:13 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начался второй этап пилотного проекта по обмену электронными товаросопроводительными документами между Россией и Беларусью, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Федеральная налоговая служба России и МНС Беларуси подписали план мероприятий (дорожную карту) по реализации второго этапа пилотного проекта по обмену электронными товаросопроводительными документами при трансграничной торговле между хозяйствующими субъектами Российской Федерации и Беларуси с применением механизма доверенной третьей стороны. На этом этапе планируется апробировать разработанные стандарты взаимодействия операторов электронного документооборота, а также урегулировать способы оформления в электронных товаросопроводительных документах фактов расхождения, выявленных при приемке товаров.

Цель пилотного проекта - переход на обмен электронными товаросопроводительными документами и их признание при трансграничной торговле между Беларусью и РФ. Это снизит непроизводственные издержки бизнеса и государств, связанные с оформлением бумажных документов, а также позволит минимизировать вмешательство госорганов в предпринимательскую деятельность хозяйствующих субъектов.

Техническую реализацию второго этапа пилотного проекта от Беларуси обеспечивают Национальный центр электронных услуг - оператор доверенной третьей стороны, а также аттестованные операторы электронного документооборота (EDI-провайдеры) ООО "Современные технологии торговли" и ООО "Электронные документы и накладные".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Цель пилотного проекта - переход на обмен электронными товаросопроводительными документами и их признание при трансграничной торговле между Беларусью и РФ.
 
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