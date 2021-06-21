Новые крымские вина появятся в белорусских магазинах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Крымские виноделы приехали в Беларусь, в ближайшие дни предприниматели посетят некоторые отечественные предприятия, крупные торговые магазины и ритейлеры, где предложат свою продукцию, об этом рассказали на встрече в Торгпредстве РФ в Беларуси, передает корреспондент Sputnik.

Представители делегации рассказали, что уже сейчас на полках белорусских магазинов можно увидеть крымский чай и некоторую винную марочную продукцию. Впрочем, в ближайшее время, если все сложится, товаров станет больше.

Как отметил министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко, традиционные вина известных советских марок и другая продовольственная продукция может быть вскоре принята на белорусском рынке.

Ключевой рынок

В Торгпредстве пояснили, что в 2020 году Беларусь была вторым внешнеторговым партнером Крыма (после Украины) - 21,8% всего товарооборота. Для Беларуси же объем торговли с Крымом соответствует 60-му месту среди всех субъектов РФ.

В прошлом году наша страна и полуостров наторговали на 16,3 млн долларов, в этом году за 4 месяца - уже на 6,5 млн долларов. Крым поставляет в Беларусь дубильные экстракты, красители, алкогольные и безалкогольные напитки, котлы, механические устройства, электрические машины. Беларусь в Крым - продукты переработки овощей и фруктов, пластмассы и изделия из них, разные пищевые продукты, готовые продукты из мяса и рыбы, древесину.