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Доллар США и евро резко подорожали на торгах в понедельник
21.06.2021 13:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн - Sputnik. Доллар США и евро прибавили в цене, российский рубль подешевел по итогам торгов в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро стал дороже на 0,35%, доллар США увеличил в стоимости на 0,66%, российский рубль подешевел на 0,68%.
По итогам торгов 21 июня на бирже установлены следующие курсы:
При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.
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Российская валюта, наоборот, подешевела по итогам торгов на бирже, упав по отношению к белорусскому рублю на 0,68%.
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