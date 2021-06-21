Доллар США и евро резко подорожали на торгах в понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн - Sputnik. Доллар США и евро прибавили в цене, российский рубль подешевел по итогам торгов в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро стал дороже на 0,35%, доллар США увеличил в стоимости на 0,66%, российский рубль подешевел на 0,68%.

По итогам торгов 21 июня на бирже установлены следующие курсы:

евро – 3,01 белорусских рубля

доллар США – 2,53 рубля

100 российских рублей – 3,46 рубля

При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.

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