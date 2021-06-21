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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 июня 2021 года

21.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю вырос на 0.1% и составил 1242 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последние семь дней выросла на 0.3% и равна на данный момент 1305 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 63 $/м2 в пользу рынка новостроек.

Средняя цена квартир в столице без учета влияния новостроек за неделю не изменилась и составляет по-прежнему 1323 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 июня 2021 года

Третью неделю подряд существенных изменений в уровне цен на квартиры в Минске не наблюдается.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 июня 2021 года

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В уровне предложения заметных изменений также не произошло: за последние семь дней количество объявлений о продаже квартир сократилось только на 0.3%. Причем – равномерно по всем типам квартир, от «однушек» до 4-комнатных.

Среди районов города наибольшее сокращение числа выставленных на продажу объектов прослеживалось в Партизанском (-4%) и Московском (-3%). В других районах изменение уровень предложения практически не изменилось.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 июня 2021 года

Средние цены квадратного метра квартир в Минске за неделю изменились в пределах +/-0.2%. Только 4-комнатные квартиры за этот период показали рост на 0.7%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 июня 2021 года

В районах города чаще прослеживался рост цен, наиболее существенный – в Первомайском (+1.4%), Партизанском (+1.1%) и Центральном (+0.8%) районах.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 июня 2021 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 июня 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 802 $/м2 (+0.1%), Витебск — 600 $/м2 (-0.3%), Гомель — 609 $/м2 (-0.5%), Гродно — 712 $/м2 (-0.1%), Могилев — 642 $/м2 (+0.5%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 620 $/м2 (-0.2%), Солигорск — 797 $/м2 (+0.1%), Молодечно — 731 $/м2 (+0.3%), Жодино — 724 $/м2 (-0.7%), Слуцк — 579 $/м2 (-0.2%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 14 по 21 июня 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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