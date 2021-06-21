Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 июня 2021 года

В уровне предложения заметных изменений также не произошло: за последние семь дней количество объявлений о продаже квартир сократилось только на 0.3%. Причем – равномерно по всем типам квартир, от «однушек» до 4-комнатных.

Среди районов города наибольшее сокращение числа выставленных на продажу объектов прослеживалось в Партизанском (-4%) и Московском (-3%). В других районах изменение уровень предложения практически не изменилось.