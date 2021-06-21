|
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 июня 2021 года
21.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последние семь дней выросла на 0.3% и равна на данный момент 1305 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 63 $/м2 в пользу рынка новостроек.
В уровне предложения заметных изменений также не произошло: за последние семь дней количество объявлений о продаже квартир сократилось только на 0.3%. Причем – равномерно по всем типам квартир, от «однушек» до 4-комнатных.
Среди районов города наибольшее сокращение числа выставленных на продажу объектов прослеживалось в Партизанском (-4%) и Московском (-3%). В других районах изменение уровень предложения практически не изменилось.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 620 $/м2 (-0.2%), Солигорск — 797 $/м2 (+0.1%), Молодечно — 731 $/м2 (+0.3%), Жодино — 724 $/м2 (-0.7%), Слуцк — 579 $/м2 (-0.2%).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, с 14 по 21 июня 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)