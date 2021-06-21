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Курсы валют на 21 июня
21.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах российский рубль подорожал, доллар и евро потеряли в цене. На это утро доллар стоит 2 рубля 52 копейки, евро - 3 рубля. 3 рубля 49 копеек стоят 100 российских.
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На прошедших торгах российский рубль подорожал, доллар и евро потеряли в цене. На это утро доллар стоит 2 рубля 52 копейки, евро - 3 рубля. 3 рубля 49 копеек стоят 100...
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