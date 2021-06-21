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Банку развития Беларуси увеличили лимиты кредитования госпрограмм и мероприятий

21.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Банку развития увеличили лимиты кредитования госпрограмм и мероприятий. Это предусмотрено соответствующим постановлением. Согласно документу, объем финансирования увеличен почти до 348 млн рублей. В частности, сюда же входит кредитование по указу "О развитии юго-восточного региона Могилевской области". В итоге общий объем финансирования составляет 1 млрд 43 млн рублей.


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Банку развития увеличили лимиты кредитования госпрограмм и мероприятий. Это предусмотрено соответствующим постановлением. Согласно документу, объем...
 
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