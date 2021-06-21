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Беларусь - Китай: рекордная сделка по торговле пиломатериалами на БУТБ на общую сумму $8,8 млн

21.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

На Белорусской универсальной товарной бирже проведена крупнейшая в истории экспортная торговая сессия. На китайский рынок реализовано более 30 тысяч кубометров пиломатериалов на общую сумму почти 9 млн долларов. В экспортных торгах на рынок Китая существует особенность: лоты пиломатериалов изначально выставляются с вариантностью поставки, что позволяет покупателю выбирать наиболее удобный пункт приемки. Как правило, это крупные морские порты и железнодорожные станции. У биржи за первые 5 месяцев есть еще несколько рекордных цифр. Например, объемы закупок каменного угля для нужд внутреннего рынка вдвое превысили показатели минувшего года: реализовано продукции почти на 76 млн рублей, а также состоялась крупная сделка с Россией по покупке сливочного масла на сумму свыше полутора млн долларов. Нельзя не отметить и первую сделку по продаже кожевенной продукции в Италию на сумму 35 тыс. долларов.


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На Белорусской универсальной товарной бирже проведена крупнейшая в истории экспортная торговая сессия. На китайский рынок реализовано более 30 тысяч кубометров...
 
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