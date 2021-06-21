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Еще семь стран закрывают воздушное пространство для Беларуси

21.06.2021 14:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн –Sputnik. Семь стран присоединились к решению Евросоюза запретить самолетам белорусских авиакомпаний перелеты над их территориями. Такую информацию озвучила в понедельник пресс-служба Совета ЕС.

Все эти государства не входят в состав ЕС. Среди них – четыре страны, которые являются кандидатами на вступление в Евросоюз: Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания.

"Также участники европейской зоны свободной торговли - Исландия, Лихтенштейн и Норвегия - присоединились к решению Совета ЕС от 4 июня," - говорится в письменном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Запрет ЕС

Евросоюз 4 июня опубликовал документ, который запрещает всем белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве стран сообщества.

"Совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Беларуси, введя запрет на использование воздушного пространства ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для белорусских перевозчиков всех типов", - гласит текст заявления.

Этим решением предусмотрен запрет на взлет и посадку на территориях стран Евросоюза, а также пролет самолетов всех белорусских авиаперевозчиков.

В качестве исключений могут приниматься лишь гуманитарные борты, а также аварийные или экстренные посадки.

Инцидент с Ryanair

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая, был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось.

На борту находился экс-главред Telegram-канала "NEXTA", признанного в Беларуси экстремистским, и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он был задержан.

После этого инцидента ряд стран приняли решение закрыть свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний, многие авиаперевозчики отменили полеты над территорией страны.

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Теги: Минск
 
 
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