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Еще семь стран закрывают воздушное пространство для Беларуси
21.06.2021 14:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн –Sputnik. Семь стран присоединились к решению Евросоюза запретить самолетам белорусских авиакомпаний перелеты над их территориями. Такую информацию озвучила в понедельник пресс-служба Совета ЕС.
Все эти государства не входят в состав ЕС. Среди них – четыре страны, которые являются кандидатами на вступление в Евросоюз: Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания.
"Также участники европейской зоны свободной торговли - Исландия, Лихтенштейн и Норвегия - присоединились к решению Совета ЕС от 4 июня," - говорится в письменном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
Запрет ЕС
Евросоюз 4 июня опубликовал документ, который
"Совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Беларуси, введя запрет на использование воздушного пространства ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для белорусских перевозчиков всех типов", - гласит текст заявления.
Этим решением предусмотрен запрет на взлет и посадку на территориях стран Евросоюза, а также пролет самолетов всех белорусских авиаперевозчиков.
В качестве исключений могут приниматься лишь гуманитарные борты, а также аварийные или экстренные посадки.
Инцидент с Ryanair
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая, был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось.
На борту находился экс-главред Telegram-канала "NEXTA", признанного в Беларуси экстремистским, и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он был
После этого инцидента ряд стран приняли решение
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Ряд государств – кандидатов на вступление в Евросоюз в понедельник приняли решение закрыть свое небо для белорусских авиаперевозчиков. В этом списке - Черногория,...
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