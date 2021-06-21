Еще семь стран закрывают воздушное пространство для Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн –Sputnik. Семь стран присоединились к решению Евросоюза запретить самолетам белорусских авиакомпаний перелеты над их территориями. Такую информацию озвучила в понедельник пресс-служба Совета ЕС.

Все эти государства не входят в состав ЕС. Среди них – четыре страны, которые являются кандидатами на вступление в Евросоюз: Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания.

"Также участники европейской зоны свободной торговли - Исландия, Лихтенштейн и Норвегия - присоединились к решению Совета ЕС от 4 июня," - говорится в письменном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Запрет ЕС

Евросоюз 4 июня опубликовал документ, который запрещает всем белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве стран сообщества.

"Совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Беларуси, введя запрет на использование воздушного пространства ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для белорусских перевозчиков всех типов", - гласит текст заявления.

Этим решением предусмотрен запрет на взлет и посадку на территориях стран Евросоюза, а также пролет самолетов всех белорусских авиаперевозчиков.

В качестве исключений могут приниматься лишь гуманитарные борты, а также аварийные или экстренные посадки.

Инцидент с Ryanair

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая, был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось.

На борту находился экс-главред Telegram-канала "NEXTA", признанного в Беларуси экстремистским, и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, он был задержан .

После этого инцидента ряд стран приняли решение закрыть свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний, многие авиаперевозчики отменили полеты над территорией страны.

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