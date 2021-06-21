Мясникович: в этом году будет готов документ по общему рынку газа в ЕАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ, 21 июн - Sputnik. Общий рынок газа даст равные условия хозяйствования, сказал председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на брифинге, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, проект соглашения об общем рынке газа обсуждается в евразийском экономическом сообществе.

"Мы ставим задачу, чтобы документ был подготовлен в этом году", – заверил председатель коллегии ЕЭК.

Михаил Мясникович пояснил, что подписание данного документа – "это равные условия для хозяйствующих субъектов".

Цена на газ для Беларуси

Контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики действуют между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца 2021 года. Как заявлял в конце декабря 2020 года премьер-министр Беларуси Роман Головченко, республика Минск договорился с Москвой о поставках газа на 2021 год по цене $128,5 за тысячу кубометров.

Единый газовый рынок Беларуси и РФ

Как ранее сообщал посол Республики Беларусь в России Владимир Семашко, вся инфраструктура для единого газового рынка Беларуси и России уже создана, стороны рассчитывают, что он заработает с 2022 года.

Он также отметил, что Минску и Москве необходимо создать "пилотный проект" перед тем, как единый рынок газа появится в Евразийском экономическом союзе в 2025 году. Беларусь и Россия хотят сделать это раньше, добавил он.

Создание единой энергосистемы двух стран находится на стадии обсуждения. По словам посла, должны быть созданы одинаковые условия работы: "стоимость киловатт-часа, и, соответственно, тарифы на передачу".

Читайте также:

Россия до минимума сокращает транзит газа через Беларусь. Что это значит?

Цены на дизтопливо рекордно растут в России: чего ждать белорусам?

Посол России в Беларуси назвал несогласованную союзную программу