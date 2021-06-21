Соглашение об общем рынке нефти могут подписать в ЕАЭС к 2023 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ, 21 июн - Sputnik. До 2025 года в ЕАЭС будут приняты основные стратегические документы, сказал председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на брифинге, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, коллегия также приняла решение подготовить еще один договор по общему рынку нефти и нефтепродуктов, стоит задача подписать этот документ до 1 января 2023 года.

"Это общий рынок нефти. К сожалению, многие документы, которые мы должны были принять ранее, не были приняты", - констатировал председатель коллегии ЕЭК.

По его мнению, это препятствовали разные причины. Сейчас в рамках каденции действующей коллегии до 2025 года основные стратегические документы нужно принять по нефти и газу и промкооперации.

В начале года вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко сообщал , что до конца 2021-го запланирована подготовка документов о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС. По словам белорусского вице-премьера, существуют "рабочие моменты", когда по отдельным вопросам эксперты расходятся во мнениях.

Также Петришенко отметил, что договором о ЕАЭС ставится задача по формированию общих рынков не только нефти, но и электроэнергии, и природного газа.