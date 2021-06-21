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Соглашение об общем рынке нефти могут подписать в ЕАЭС к 2023 году
21.06.2021 15:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 21 июн - Sputnik. До 2025 года в ЕАЭС будут приняты основные стратегические документы, сказал председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на брифинге, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, коллегия также приняла решение подготовить еще один договор по общему рынку нефти и нефтепродуктов, стоит задача подписать этот документ до 1 января 2023 года.
"Это общий рынок нефти. К сожалению, многие документы, которые мы должны были принять ранее, не были приняты", - констатировал председатель коллегии ЕЭК.
По его мнению, это препятствовали разные причины. Сейчас в рамках каденции действующей коллегии до 2025 года основные стратегические документы нужно принять по нефти и газу и промкооперации.
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Также Петришенко отметил, что договором о ЕАЭС ставится задача по формированию общих рынков не только нефти, но и электроэнергии, и природного газа.
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Общий рынок стран ЕАЭС по нефти и нефтепродуктам позволит создать равные условия для всех субъектов хозяйствования и носит стратегический характер, как и...
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