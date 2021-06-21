Мясникович: ЕАЭС имеет высокий уровень самодостаточности

Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ, 21 июн – Sputnik. Санкции способствуют подъему национальных экономик, сказал председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович после брифинга, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, экономические или политические санкции являются проявлением слабости того, кто их вводит – ввиду отсутствия аргументов.

"Решения, принимаемые политиками об ограничении контактов или вопросов, связанных с передвижением товаров, – это плохо в первую очередь для деловых кругов, которые создают рабочие места, стремятся обеспечить благополучие граждан. И тут вмешиваются силы, которые не способствующие улучшению уровня жизни людей", – констатировал он.

Мясникович обратил внимание, что ЕАЭС имеет высокий уровень самодостаточности.

"В какой-то степени эти плохие вещи, санкции, они создают условия для подъема национальных экономик", – заявил министр.

По его мнению, за счет работы в рамках союза возрастают объемы взаимной торговли и кооперации. В рамках ЕАЭС функционирует 21 тысяча совместных предприятий. ВВП каждой страны в "чувствительных позициях" формируется за счет интеграционного вклада.

"Таким образом, формируется больший уровень доверия между нашими странами. Это взаимодополняемость наших экономик и, конечно, вопросы, связанные с самообеспечением. Это не означает, что мы отмежевываемся от контактов с третьими странами", – заверил Мясникович.

При этом он отметил, что в ЕАЭС выступают за выстраивание отношений в том числе с европейскими странами.

"Какие-то угрозы от нас не исходят", – подчеркнул он.

В завершение Мясникович добавил, что ЕАЭС выступает за развитие торговли со всеми партнерами.

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