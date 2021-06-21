ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мясникович: ЕАЭС имеет высокий уровень самодостаточности

21.06.2021 15:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ, 21 июн – Sputnik. Санкции способствуют подъему национальных экономик, сказал председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович после брифинга, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, экономические или политические санкции являются проявлением слабости того, кто их вводит – ввиду отсутствия аргументов.

"Решения, принимаемые политиками об ограничении контактов или вопросов, связанных с передвижением товаров, – это плохо в первую очередь для деловых кругов, которые создают рабочие места, стремятся обеспечить благополучие граждан. И тут вмешиваются силы, которые не способствующие улучшению уровня жизни людей", – констатировал он.

Мясникович обратил внимание, что ЕАЭС имеет высокий уровень самодостаточности.

"В какой-то степени эти плохие вещи, санкции, они создают условия для подъема национальных экономик", – заявил министр.

По его мнению, за счет работы в рамках союза возрастают объемы взаимной торговли и кооперации. В рамках ЕАЭС функционирует 21 тысяча совместных предприятий. ВВП каждой страны в "чувствительных позициях" формируется за счет интеграционного вклада.

"Таким образом, формируется больший уровень доверия между нашими странами. Это взаимодополняемость наших экономик и, конечно, вопросы, связанные с самообеспечением. Это не означает, что мы отмежевываемся от контактов с третьими странами", – заверил Мясникович.

При этом он отметил, что в ЕАЭС выступают за выстраивание отношений в том числе с европейскими странами.

"Какие-то угрозы от нас не исходят", – подчеркнул он.

В завершение Мясникович добавил, что ЕАЭС выступает за развитие торговли со всеми партнерами.

Читайте также:

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Мясниковича, что санкционные политические решения негативно сказывается в первую очередь на деловых кругах.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Соглашение об общем рынке нефти могут подписать в ЕАЭС к 2023 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by