Мясникович: санкции создают условия для подъема национальных экономик

Источник материала: БелТА

21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Санкции создают условия для подъема национальных экономик. Такое мнение высказал журналистам в Бресте по итогам выездной коллегии Евразийской экономической комиссии председатель коллегии Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В какой-то степени санкции создают условия для подъема национальных экономик. Мы работаем в рамках союза и констатируем, что возрастают объемы взаимной торговли, появляется все больше совместных компаний. Сейчас в рамках Евразийского экономического союза действует 21 тыс. совместных предприятий - белорусско-российских, казахстанско-белорусских, казахстанско-российских и других. Это большая сила, большой удельный вес. Мы посмотрели, что, в принципе, валовой внутренний продукт каждой страны в достаточно чувствительных пропорциях формируется за счет интеграционного вклада", - отметил Михаил Мясникович.

Таким образом, по его мнению, формируется еще больше доверия между странами - участницами ЕЭК, происходит взаимодополняемость экономик. При том что ЕАЭС имеет достаточно высокий уровень самообеспечения, самодостаточности. "Это вовсе не означает, что мы отмежевываемся от контактов с третьими странами. Мы за деловые контакты, выстраивание хорошего контура отношений, в том числе со странами Европейского союза. Какие-то угрозы от нас не исходят. Наоборот, мы за то, чтобы укреплять интеграцию, как внутреннюю, так и обеспечивать экономическое сотрудничество с другими партнерами", - заметил председатель коллегии.

Он назвал санкции проявлением слабости того, кто их предъявляет. "Когда уже нет других аргументов, тогда вводятся так называемые силовые методы. Наше общение с бизнес-кругами еще раз убеждает в том, что решения, которые принимаются политиками об ограничении каких-то контактов, или вопросы, связанные с продвижением товаров, это плохо в первую очередь для деловых кругов. Они же создают рабочие места, стремятся обеспечить благополучие граждан, и тут вмешиваются силы, которые не способствуют улучшению жизненного уровня людей", - сказал Михаил Мясникович.

В Бресте сегодня прошло выездное заседание коллегии ЕЭК. Делегация посетила предприятия, встретилась с бизнес-сообществом - крупнейшими белорусскими экспортерами и представителями малого и среднего бизнеса.-0-