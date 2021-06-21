ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мясникович: санкции создают условия для подъема национальных экономик

21.06.2021 16:03 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Санкции создают условия для подъема национальных экономик. Такое мнение высказал журналистам в Бресте по итогам выездной коллегии Евразийской экономической комиссии председатель коллегии Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В какой-то степени санкции создают условия для подъема национальных экономик. Мы работаем в рамках союза и констатируем, что возрастают объемы взаимной торговли, появляется все больше совместных компаний. Сейчас в рамках Евразийского экономического союза действует 21 тыс. совместных предприятий - белорусско-российских, казахстанско-белорусских, казахстанско-российских и других. Это большая сила, большой удельный вес. Мы посмотрели, что, в принципе, валовой внутренний продукт каждой страны в достаточно чувствительных пропорциях формируется за счет интеграционного вклада", - отметил Михаил Мясникович.

Таким образом, по его мнению, формируется еще больше доверия между странами - участницами ЕЭК, происходит взаимодополняемость экономик. При том что ЕАЭС имеет достаточно высокий уровень самообеспечения, самодостаточности. "Это вовсе не означает, что мы отмежевываемся от контактов с третьими странами. Мы за деловые контакты, выстраивание хорошего контура отношений, в том числе со странами Европейского союза. Какие-то угрозы от нас не исходят. Наоборот, мы за то, чтобы укреплять интеграцию, как внутреннюю, так и обеспечивать экономическое сотрудничество с другими партнерами", - заметил председатель коллегии.

Он назвал санкции проявлением слабости того, кто их предъявляет. "Когда уже нет других аргументов, тогда вводятся так называемые силовые методы. Наше общение с бизнес-кругами еще раз убеждает в том, что решения, которые принимаются политиками об ограничении каких-то контактов, или вопросы, связанные с продвижением товаров, это плохо в первую очередь для деловых кругов. Они же создают рабочие места, стремятся обеспечить благополучие граждан, и тут вмешиваются силы, которые не способствуют улучшению жизненного уровня людей", - сказал Михаил Мясникович.

В Бресте сегодня прошло выездное заседание коллегии ЕЭК. Делегация посетила предприятия, встретилась с бизнес-сообществом - крупнейшими белорусскими экспортерами и представителями малого и среднего бизнеса.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В какой-то степени санкции создают условия для подъема национальных экономик. Мы работаем в рамках союза и констатируем, что возрастают объемы взаимной торговли,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
БУТБ планирует развивать биржевую торговлю с Калмыкией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by