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Взаимная торговля в ЕАЭС за январь-апрель выросла в 1,3 раза - Мясникович

21.06.2021 17:19 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Взаимная торговля между странами - участницами Евразийского экономического союза за январь - апрель выросла в 1,3 раза. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания выездной Коллегии Евразийской экономической комиссии председатель Коллегии Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Радует, что восстанавливается экономический рост в наших странах после пандемии. Взаимная торговля в январе - апреле существенно выросла по сравнению с уровнем прошлого года, а именно в 1,3 раза. Объем взаимной торговли между нашими странами за первые четыре месяца составил $21 млрд. Без учета углеводородов рост составил 21,7%. Это даже лучше показателей торговли со странами дальней дуги и взаимной торговли в рамках Европейского союза", - сказал Михаил Мясникович.

В Бресте сегодня прошло выездное заседание Коллегии ЕЭК. Делегация посетила предприятия, встретилась с бизнес-сообществом - крупнейшими белорусскими экспортерами и представителями малого и среднего бизнеса. Обсуждались актуальные вопросы развития национальных экономик, кооперации в ЕАЭС: вакцинации и лекарственной безопасности, транспортных коридоров и свободного доступа на рынки друг друга, широкого внедрения электронного товарооборота и электронных навигационных пломб.

"Мы полагаем, что документ (касающийся внедрения электронных навигационных пломб. - Прим. БЕЛТА), который сейчас в высокой степени готовности, может быть принят уже в текущем году. И таким образом различного рода проверки, недоверие, вскрытие грузов и то, что сегодня создает проблемы и неудовлетворение, будет максимально исключено", - отметил Михаил Мясникович.

Коллегия приняла решение о необходимости разработать международный договор по общему рынку нефти и нефтепродуктов. Поставлена задача подписать его до 1 января 2023 года. Также ЕЭК сейчас работает над проектом соглашения об общем рынке газа. "Тема обсуждается не один год. И мы ставим задачу, чтобы в текущем году документ был подготовлен и направлен в страны для выполнения внутригосударственных процедур. Общий рынок газа - это равные условия для хозяйствующих субъектов", - обратил внимание председатель Коллегии.

Уже 25 июня вице-премьеры пяти стран Евразийского экономического союза встретятся в ЕЭК, чтобы обсудить актуальную повестку. А встреч, подобных брестскому саммиту, в этом году запланировано около 40 в разных странах. "Такие встречи мотивируют бизнес к активному участию, максимальному вовлечению его в интеграционные процессы, привлечению к международной повестке. И бизнес показал свое желание участвовать в стратегических вопросах развития интеграции", - подчеркнул председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

Делегация ЕЭК планирует принять участие в мероприятиях, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны: митинге-реквиеме и X международном военно-историческом слете-реконструкции, посвященном героической обороне Брестской крепости.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте сегодня прошло выездное заседание Коллегии ЕЭК. Делегация посетила предприятия, встретилась с бизнес-сообществом - крупнейшими белорусскими...
 
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