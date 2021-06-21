ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЕЭК приняла рекомендацию о развитии кооперации в производстве кабельно-проводниковой продукции

21.06.2021 18:23 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня на выездном заседании в Бресте приняла рекомендацию о развитии кооперационного сотрудничества государств - членов Евразийского экономического союза в производстве кабельно-проводниковой продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Положения разработанной промышленным блоком ЕЭК рекомендации направлены на развитие сотрудничества предприятий кабельно-проводниковой отрасли стран ЕАЭС для совместного производства инновационной и высокотехнологичной продукции с учетом приоритетных направлений модернизации экономик государств союза, - отметили в пресс-службе. - В документе подчеркивается необходимость усилить взаимодействие производителей сырья и конечной продукции, а также сократить долю иностранных комплектующих и сырья в производимой в ЕАЭС кабельно-проводниковой продукции".

Планируется также сформировать единый информационный перечень производителей кабельно-проводниковой продукции стран ЕАЭС, готовых участвовать в кооперации. Перечень должен стать информационным ресурсом и инструментом для формирования новых экономических связей между всеми игроками рынка ЕАЭС.

Как отметил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян, комиссия предпринимает действия для усиления позиций промышленников стран ЕАЭС, занятых в производстве кабельно-проводниковой продукции. "Для этого мы взаимодействуем с представителями уполномоченных органов, бизнес-сообществом и профильными ассоциациями сторон, - пояснил он. - Сформирована и работает экспертная группа, где мы обсуждаем наиболее острые вопросы. Один из них - усиление кооперации между производственными объединениями наших стран посредством поиска новых механизмов взаимодействия и возможностей получения достоверной и актуальной информации".-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируется также сформировать единый информационный перечень производителей кабельно-проводниковой продукции стран ЕАЭС, готовых участвовать в кооперации.
 
Новости дня
Новости экономики
 
ЕЭК обновила программу разработки межгосстандартов на пищевую продукцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by