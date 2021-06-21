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"Горизонт" начинает реализацию контракта по поставке смарт-телевизоров в Монголию
21.06.2021 19:05 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Горизонт" продолжает наращивать экспорт продукции, сообщает БЕЛТА.
"По итогам 2020 года "Горизонтом" был обеспечен рост объемов экспорта, в том числе в страны дальнего зарубежья. Так, объем поставок в Индию вырос в 4,4 раза, во Вьетнам - в 2,2 раза", - рассказали в холдинге.
В 2021 году "Горизонт" продолжает демонстрировать рост объемов экспорта. Так, за первое полугодие темп роста экспорта товаров увеличился более чем в полтора раза, а его удельный вес в общем объеме промышленного производства составляет 92%.
Наращиваются объемы сотрудничества с Казахстаном (в 1,6 раза), Молдовой (в 2,3 раза).
Осуществлена также первая поставка продукции холдинга в Армению.
Кроме того, в текущем году заключен новый контракт, получены заказ и оплата, на основании чего в июне планируется первая поставка продукции холдинга "Горизонт" (смарт-телевизоры больших диагоналей формата 4К на базе ОС Android 9.0) в крупную розничную торговую сеть Монголии. Общая сумма экспортного контракта составляет несколько миллионов долларов.-0-
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В 2021 году "Горизонт" продолжает демонстрировать рост объемов экспорта. За первое полугодие темп роста экспорта товаров увеличился более чем в полтора раза, а его...
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