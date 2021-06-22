Отрегулированы вопросы господдержки на строительство жилья для медиков и соцработников, получающих ковидные надбавки

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров внес изменения в положение об отнесении граждан к категории малообеспеченных для получения государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилого помещения. Соответствующее постановление правительства от 19 июня 2021 года №350 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В частности, отрегулированы вопросы постановки нуждающихся медиков и соцработников, которым выплачивают надбавки за работу с ковидными больными, на получение господдержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья.

Как сообщалось ранее, ежемесячные надбавки для медиков и соцработников установлены согласно указам от 16 апреля 2020 года №131 "О материальном стимулировании работников здравоохранения" и от 18 мая 2020 года №169 "О материальном стимулировании работников организаций, оказывающих социальные услуги".

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-