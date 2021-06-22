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Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта
22.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Когда речь заходит о балконах и лоджиях, в голову приходит «мини-склады» на фасаде зданий, где можно увидеть сезонные вещи, ждущий своего времени хулахуп, рассаду, колеса – одним словом, своеобразный ящик Пандоры. Однако, все чаще владельцы квартир расширяют функционал лоджии и балкона. Дизайнер интерьера показала, как можно эту часть жилища превратить в кабинет, комнату отдыха и детскую с мини-холодильником.
Сперва разберёмся, в чём разница между лоджиями и балконами. Главное их отличие – в несущей способности: у лоджии она больше. Балкон — это площадка, которая выступает за периметр здания. Лоджия – помещение, ограждённое с трёх или двух сторон стенами. Внешняя часть лоджии является стеной дома.
Соединить летнее помещение в единую отапливаемую комнату с 2013 года стало невозможно из-за Постановления Совета Министров Республики Беларусь №384 «Глава 1 п. 4. Запрещаются переустройство и (или) перепланировка: балконов и лоджий в отапливаемые помещения».
Причин запрета несколько: нарушение пожарной безопасности и ухудшение жилищных условий в соседних квартирах. Система отопления не предусматривает отопление летней комнаты, а утепление помещения только увеличило бы расход тепла по дому и району.
- В соседних квартирах возникает плесень на потолках и стенках балкона, что вызвало в свое время массу жалоб и стало одной из причиной запрета присоединения балкона к помещению, - комментирует руководитель проектного бюро
Однако в последнее время дизайнеры предлагают границы двух пространств не стирать, а обустроить лоджию как полноценную отдельную комнату. Тем более, что их метраж в некоторых новостройках позволяет это сделать.
- Интерес к обустройству своего гнёздышка заметно вырос во время пандемии, когда мы были вынуждены проводить много времени дома. Ценность лоджии в этот период просто неописуема: это же отдельная комната, да ещё и с окном, - рассказывает
Если заранее не продумывать функцию лоджии, то эта часть квартиры будет заполнена «очень нужным хламом».
- Рабочее место – очень частый вариант. Устроить себе в квартире полноценный кабинет с естественным светом – хорошая идея. Главное, предусмотреть на этапе ремонта все необходимые розетки в зоне стола и хорошее рабочее освещение, - делится опытом дизайнер. - Если в рабочем месте необходимости нет, я с большим удовольствием продумываю лаунж-зону на лоджии с уютными креслами или диванчиками. Для чтения книг или просмотра фильмов, уютных завтраков или посиделок с настольными играми!
Если же основная функция лоджии – хранение вещей, то лучше предусмотреть вместительные шкафы, но обязательно с интересными по дизайну или по цвету фасадами.
«Лоджия - настроение вечного отпуска»
Владелица квартиры, расположенной в жилом комплексе Минск-Мир, хотела яркий и сочный интерьер. В нём должно быть много принтов и мелких деталей, которые хотелось бы рассматривать. Перед дизайнером стояла задача привнести игру цвета и на лоджию и создать здесь настроение вечного отпуска. Для этого идеально подошла испанская напольная плитка Esenzia Padua бренда Mainzu. Все остальные цвета только оттеняют и поддерживают яркий пол.
Лоджия-кабинет
В другом проекте лоджия превратилась в рабочее место главы семейства. В отличие от интерьера всей квартиры, здесь преобладают спокойные нейтральные оттенки. Синий цвет стола перекликается со стеной смежной спальни, что гармонично объединяет пространства.
- И цветовая гамма, и стилистика интерьера создают идеальную атмосферу для работы: ничто не раздражает. В этом проекте мы меняем остекление, чтобы на лоджии было максимально комфортно находиться. В проектировании лоджии всегда стараюсь минимизировать бюджет, выбирая, по возможности, готовую мебель. Поэтому и в этом проекте вся мебель – IKEA.
Балконные окна за время эксплуатации потеряли свои теплоизоляционные свойства, поэтому хозяева квартиры решили менять наружное остекление. При этом сохранив архитектурный облик фасада дома.
- Мы планируем демонтировать подоконный блок и установить французские распашные двери между спальней и лоджией. Проект сейчас находится на этапе согласования.
Лоджия - комната отдыха
Квартира из этого проекта расположена в загородном квартале «Пирс». У этой лоджии есть только одна функция: здесь хозяева квартиры будут отдыхать. На 5,5 квадратах расположились друг напротив друга две кушетки и двойной столик. За серым диваном удалось спрятать неглубокий шкаф для хранения.
- В интерьере квартиры преобладает холодная цветовая гамма, а лоджию мне хотелось «утеплить» по цвету, поэтому здесь так много тёплых оттенков дерева, - рассказывает о проекте Катя. - Портьеры отлично вписались и придали этой комнате атмосферу жилой. Мне нравится создавать на лоджиях особенное настроение, отличное от всей квартиры. Чтобы там хотелось только отдыхать!
Лоджия с холодильником для подростка
Счастливый хозяин детской комнаты и примыкающей к ней лоджии – мальчик 12 лет. В его комнате нашлось место и рабочей зоне, и даже столу для творчества, поэтому на лоджии решили обустроить комнату отдыха. Звезда лоджии – оранжевый мини-холодильник Smeg. Над ним расположился чайник, а за дверцами шкафа – много пространства для хранения.
Детская комната по цветовой гамме очень спокойная, здесь преобладают природные оттенки: эвкалиптовый, оттенок натурального дерева, светло-серый. Но на лоджии мы решили немного разбавить эту цветовую гамму оранжевыми вкраплениями цвета.
Поскольку мальчик любит читать и коллекционировать книги, под окном разместили большой книжный шкаф.
- Кресло-качалка – идеальный вариант для одного человека! В моём детстве я даже и не мечтала о такой комнате, но сейчас очень хочется. Мы шутим с хозяйкой квартиры, что если её сыну лоджия в итоге не понравится, туда перееду я.
Дизайнер интерьеров Катя Никонович, визуализатор Виктория Семашко.
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Когда речь заходит о балконах и лоджиях, в голову приходит «мини-склады» на фасаде зданий, где можно увидеть сезонные вещи, ждущий своего времени хулахуп, рассаду,...
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