Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта

- Интерес к обустройству своего гнёздышка заметно вырос во время пандемии, когда мы были вынуждены проводить много времени дома. Ценность лоджии в этот период просто неописуема: это же отдельная комната, да ещё и с окном, - рассказывает дизайнер интерьера Катя Никонович.

Если заранее не продумывать функцию лоджии, то эта часть квартиры будет заполнена «очень нужным хламом».