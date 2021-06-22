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Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта

22.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Когда речь заходит о балконах и лоджиях, в голову приходит «мини-склады» на фасаде зданий, где можно увидеть сезонные вещи, ждущий своего времени хулахуп, рассаду, колеса – одним словом, своеобразный ящик Пандоры. Однако, все чаще владельцы квартир расширяют функционал лоджии и балкона. Дизайнер интерьера показала, как можно эту часть жилища превратить в кабинет, комнату отдыха и детскую с мини-холодильником.

Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта

Сперва разберёмся, в чём разница между лоджиями и балконами. Главное их отличие – в несущей способности: у лоджии она больше. Балкон — это площадка, которая выступает за периметр здания. Лоджия – помещение, ограждённое с трёх или двух сторон стенами. Внешняя часть лоджии является стеной дома.

Соединить летнее помещение в единую отапливаемую комнату с 2013 года стало невозможно из-за Постановления Совета Министров Республики Беларусь №384 «Глава 1 п. 4. Запрещаются переустройство и (или) перепланировка: балконов и лоджий в отапливаемые помещения».

Причин запрета несколько: нарушение пожарной безопасности и ухудшение жилищных условий в соседних квартирах. Система отопления не предусматривает отопление летней комнаты, а утепление помещения только увеличило бы расход тепла по дому и району. 

- В соседних квартирах возникает плесень на потолках и стенках балкона, что вызвало в свое время массу жалоб и стало одной из причиной запрета присоединения балкона к помещению, - комментирует руководитель проектного бюро «Тектоника» Елена Кондратьева. Специалист говорит, что с вопросами о перепланировки летнего помещения обращаются часто и, если нет других технических ограничений, единственным решением может стать установка раздвижных французских окон в пол. – На лето вы их раздвигаете и пользуетесь как единым пространством, а зимой закрываете для сохранения теплового контура. Окна должны иметь особый коэффициент теплопроводности. 

Однако в последнее время дизайнеры предлагают границы двух пространств не стирать, а обустроить лоджию как полноценную отдельную комнату. Тем более, что их метраж в некоторых новостройках позволяет это сделать.

Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта
Катя Никонович - дизайнер интерьера

Интерес к обустройству своего гнёздышка заметно вырос во время пандемии, когда мы были вынуждены проводить много времени дома. Ценность лоджии в этот период просто неописуема: это же отдельная комната, да ещё и с окном, - рассказывает дизайнер интерьера Катя Никонович. 

Если заранее не продумывать функцию лоджии, то эта часть квартиры будет заполнена «очень нужным хламом». 

- Рабочее место – очень частый вариант. Устроить себе в квартире полноценный кабинет с естественным светом – хорошая идея. Главное, предусмотреть на этапе ремонта все необходимые розетки в зоне стола и хорошее рабочее освещение, - делится опытом дизайнер. - Если в рабочем месте необходимости нет, я с большим удовольствием продумываю лаунж-зону на лоджии с уютными креслами или диванчиками. Для чтения книг или просмотра фильмов, уютных завтраков или посиделок с настольными играми!

Если же основная функция лоджии – хранение вещей, то лучше предусмотреть вместительные шкафы, но обязательно с интересными по дизайну или по цвету фасадами. 

«Лоджия - настроение вечного отпуска»

Владелица  квартиры, расположенной в жилом комплексе Минск-Мир, хотела яркий и сочный интерьер. В нём должно быть много принтов и мелких деталей, которые хотелось бы рассматривать. Перед дизайнером стояла задача привнести игру цвета и на лоджию и создать здесь настроение вечного отпуска. Для этого идеально подошла испанская напольная плитка Esenzia Padua бренда Mainzu. Все остальные цвета только оттеняют и поддерживают яркий пол. 

Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта
Дизайнер интерьера Катя Никонович, визуализатор Виктория Семашко
Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта
Лоджия площадью 3,4 м²

- В квартире достаточно мест хранения, поэтому на лоджии мы решили не заставлять шкафами остекление с трёх сторон. Кресла и журнальный столик из IKEA, бра польского бренда Nowodvorski  – вот тот необходимый минимум, из которого получилась лёгкая, но очень уютная лоджия.

Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта
Кухня-гостиная, к которой прилегает лоджия
Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта
Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта

Лоджия-кабинет

В другом проекте лоджия превратилась в рабочее место главы семейства. В отличие от интерьера всей квартиры, здесь преобладают спокойные нейтральные оттенки. Синий цвет стола перекликается со стеной смежной спальни, что гармонично объединяет пространства. 

- И цветовая гамма, и стилистика интерьера создают идеальную атмосферу для работы: ничто не раздражает. В этом проекте мы меняем остекление, чтобы на лоджии было максимально комфортно находиться. В проектировании лоджии всегда стараюсь минимизировать бюджет, выбирая, по возможности, готовую мебель. Поэтому и в этом проекте вся мебель – IKEA.

Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта
Дизайнер интерьеров Катя Никонович, визуализатор Виктория Семашко. Лоджия площадью 4,2 м²

Балконные окна за время эксплуатации потеряли свои теплоизоляционные свойства, поэтому хозяева квартиры решили менять наружное остекление. При этом сохранив архитектурный облик фасада дома. 

- Мы планируем демонтировать подоконный блок и установить французские распашные двери между спальней и лоджией. Проект сейчас находится на этапе согласования.

Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта
Спальня, к которой прилегает лоджия-кабинет
Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта
Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта
Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта

Лоджия - комната отдыха

Квартира из этого проекта расположена в загородном квартале «Пирс». У этой лоджии есть только одна функция: здесь хозяева квартиры будут отдыхать. На 5,5 квадратах расположились друг напротив друга две кушетки и двойной столик. За серым диваном удалось спрятать неглубокий шкаф для хранения. 

Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта
Дизайнер интерьеров Катя Никонович, визуализатор Виктория Семашко
Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта
Лоджия площадью 5,4 м²

- В интерьере квартиры преобладает холодная цветовая гамма, а лоджию мне хотелось «утеплить» по цвету, поэтому здесь так много тёплых оттенков дерева, - рассказывает о проекте Катя. - Портьеры отлично вписались и придали этой комнате атмосферу жилой. Мне нравится создавать на лоджиях особенное настроение, отличное от всей квартиры. Чтобы там хотелось только отдыхать! 

Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта
Кухня-гостиная, к которой прилегает лоджия
Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта
Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта
Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта

Лоджия с холодильником для подростка

Счастливый хозяин детской комнаты и примыкающей к ней лоджии – мальчик 12 лет. В его комнате нашлось место и рабочей зоне, и даже столу для творчества, поэтому на лоджии решили обустроить комнату отдыха. Звезда лоджии – оранжевый мини-холодильник Smeg. Над ним расположился чайник, а за дверцами шкафа – много пространства для хранения.

Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта
Дизайнер интерьеров Катя Никонович, визуализатор Виктория Семашко
Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта
Лоджия площадью 4,2 м²

Детская комната по цветовой гамме очень спокойная, здесь преобладают природные оттенки: эвкалиптовый, оттенок натурального дерева, светло-серый. Но на лоджии мы решили немного разбавить эту цветовую гамму оранжевыми вкраплениями цвета. 

Поскольку мальчик любит читать и коллекционировать книги, под окном разместили большой книжный шкаф. 

Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта
Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта
Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта
Как из лоджии сделать отдельную комнату? Дизайнер показала четыре отличных варианта

- Кресло-качалка – идеальный вариант для одного человека! В моём детстве я даже и не мечтала о такой комнате, но сейчас очень хочется. Мы шутим с хозяйкой квартиры, что если её сыну лоджия в итоге не понравится, туда перееду я. 

Дизайнер интерьеров Катя Никонович, визуализатор Виктория Семашко.

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Теги: Минск
 
 
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Когда речь заходит о балконах и лоджиях, в голову приходит «мини-склады» на фасаде зданий, где можно увидеть сезонные вещи, ждущий своего времени хулахуп, рассаду,...
 
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