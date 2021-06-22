|
Доллар немного подешевел, евро вырос на старте торгов во вторник
22.06.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн - Sputnik. Стоимость евро подросла, американская и российская валюты потеряли в цене в начале торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10:17, евро вырос на 0,19%, доллар США просел в стоимости на 0,02%, российский рубль упал на 0,02%.
В начале торгов 22 июня на бирже установлены следующие курсы:
При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский рубль немного уменьшился в стоимости в начале торгов, упав по отношению к белорусской валюте.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)