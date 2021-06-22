Доллар немного подешевел, евро вырос на старте торгов во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 июн - Sputnik. Стоимость евро подросла, американская и российская валюты потеряли в цене в начале торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации биржи на 10:17, евро вырос на 0,19%, доллар США просел в стоимости на 0,02%, российский рубль упал на 0,02%.

В начале торгов 22 июня на бирже установлены следующие курсы:

евро – 3,01 белорусских рубля,

доллар США – 2,53 рубля,

100 российских рублей – 3,46 рубля.

При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.

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