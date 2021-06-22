Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 21 июня снял ограничения на поставки продукции с ОАО "Бабушкина крынка" управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Такое решение принято по итогам данных поручений соответствующим министерствам и ведомствам премьер-министрами Беларуси и России Романом Головченко и Михаилом Мишустиным.

17 июня 2021 года также были сняты ограничения на поставки продукции с ИООО "Продэксим" и ОАО "Птицефабрика "Дружба", 19 июня - с мясоперерабатывающего комплекса ОАО "Беларуськалий".-0-