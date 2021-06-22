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Курсы валют на 22 июня
22.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Доллар стоит 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля 1 копейку. 3 рубля 46 копеек стоят 100 российских.
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Доллар стоит 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля 1 копейку. 3 рубля 46 копеек стоят 100 российских. Читайте также: Беларусь рассчитывает привлечь $5,5 млрд...
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