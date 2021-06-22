Беларусбанк и Белгазпромбанк выдадут кредиты для БНБК

Источник материала: БT

Правительство предоставило Беларусбанку и Белгазпромбанку гарантии по кредитам для БНБК. Финансовые учреждения выдадут корпорации по 50 миллионов долларов для закупки зерна на срок до одного года. Плата за предоставление гарантий правительства производится единовременно в размере 0,1 % от суммы кредитов.





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