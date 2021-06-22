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Беларусбанк и Белгазпромбанк выдадут кредиты для БНБК
22.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Правительство предоставило Беларусбанку и Белгазпромбанку гарантии по кредитам для БНБК. Финансовые учреждения выдадут корпорации по 50 миллионов долларов для закупки зерна на срок до одного года. Плата за предоставление гарантий правительства производится единовременно в размере 0,1 % от суммы кредитов.
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Правительство предоставило Беларусбанку и Белгазпромбанку гарантии по кредитам для БНБК. Финансовые учреждения выдадут корпорации по 50 миллионов долларов для...
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