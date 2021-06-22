ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь рассчитывает привлечь $5,5 млрд иностранных инвестиций

22.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На инвестиции делаем большую ставку. Их за пятилетку Беларусь планирует привлечь $5,5 млрд. Об этом рассказала замминистра экономики Анжелика Никитина. Особая роль здесь - у "Великого камня". В этом месяце глава государства подписал указ о развитии индустриального парка. Документом расширены направления деятельности резидентов. Акцент - на медицине, 5G-технологиях и беспилотном автомобилестроении. Развивать будут и другие экономические зоны Беларуси.

Что касается "Великого камня", сегодня там работают 70 резидентов из 13 стран, в том числе Германии, Швейцарии и США. Большая часть выпускаемой инновационной продукции идет на экспорт.


Читайте также:




 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На инвестиции делаем большую ставку. Их за пятилетку Беларусь планирует привлечь $5,5 млрд. Об этом рассказала замминистра экономики Анжелика Никитина. Особая роль...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Россия поддержит Беларусь после введенных санкций Евросоюза - Лукьянов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by