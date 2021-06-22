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Беларусь рассчитывает привлечь $5,5 млрд иностранных инвестиций
22.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На инвестиции делаем большую ставку. Их за пятилетку Беларусь планирует привлечь $5,5 млрд. Об этом рассказала замминистра экономики Анжелика Никитина. Особая роль здесь - у "Великого камня". В этом месяце глава государства подписал указ о развитии индустриального парка. Документом расширены направления деятельности резидентов. Акцент - на медицине, 5G-технологиях и беспилотном автомобилестроении. Развивать будут и другие экономические зоны Беларуси.
Что касается "Великого камня", сегодня там работают 70 резидентов из 13 стран, в том числе Германии, Швейцарии и США. Большая часть выпускаемой инновационной продукции идет на экспорт.
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На инвестиции делаем большую ставку. Их за пятилетку Беларусь планирует привлечь $5,5 млрд. Об этом рассказала замминистра экономики Анжелика Никитина. Особая роль...
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