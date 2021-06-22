Отрасли экономики Беларуси готовы к реагированию по различным санкционным сценариям

Источник материала: БT

В Минэкономики заявили, что сейчас просчитывают их влияние на все отрасли, а также возможности для ответной реакции. При этом регулятор не видит какого-то существенного влияния ограничений на ситуацию в стране. По итогам пяти месяцев видно, что экономика укрепляется. Приоритетные направления для нас - Россия и Китай. Даже в 2020 году экспорт товаров и услуг в Поднебесную превысил миллиард долларов, а сегодня уже вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас с китайскими коллегами готовится соглашение о зоне свободной торговли услугами и инвестициями.





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