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Отрасли экономики Беларуси готовы к реагированию по различным санкционным сценариям

22.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Минэкономики заявили, что сейчас просчитывают их влияние на все отрасли, а также возможности для ответной реакции. При этом регулятор не видит какого-то существенного влияния ограничений на ситуацию в стране. По итогам пяти месяцев видно, что экономика укрепляется. Приоритетные направления для нас - Россия и Китай. Даже в 2020 году экспорт товаров и услуг в Поднебесную превысил миллиард долларов, а сегодня уже вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас с китайскими коллегами готовится соглашение о зоне свободной торговли услугами и инвестициями. 


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В Минэкономики заявили, что сейчас просчитывают их влияние на все отрасли, а также возможности для ответной реакции. При этом регулятор не видит какого-то...
 
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