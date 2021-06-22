Нынешняя погода увеличивает выработку электроэнергии солнечными электростанциями страны

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солнечная погода дает существенную прибавку к выработке электроэнергии солнечными электростанциями в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Всего таких станций в стране 70. На 1 мая их суммарная мощность составила 160 МВт. Самая большая фотоэлектрическая станция мощностью 55 МВт работает в Речицком районе. За последние три дня в объединенную энергосистему страны ею отпущено 1,1 млн кВтч электроэнергии, а с начала июня - 6,6 млн кВтч.

По данным за январь - апрель, солнечные электростанции Беларуси произвели около 40 млн кВтч электроэнергии. В 2020 году их общий объем выработки составил 175,2 млн кВтч.-0-