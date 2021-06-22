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Какие замки и усадьбы Беларуси можно посетить этим летом? Гид от REALT

22.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Атмосферные места, где каждый булыжник имеет свою историю, величие «мінулых часоў», невероятная архитектура… Пока границы закрыты, а на дворе жаркие деньки, самое время устроить мини-путешествие и посмотреть белорусские замки и усадьбы. Realt.by подготовил несколько репортажей об интересных местах. В нашем гиде – «Белорусский Версаль», заброшенный дворцово-парковый комплекс под Брестом, королевский замок времен Речи Посполитой в Гродно.

Какие замки и усадьбы Беларуси можно посетить этим летом? Гид от REALT

Коссовский замок, в котором можно переночевать за 300 рублей

Во дворце Пусловских в местечке Коссово Брестской области в советские годы не работала школа, здесь не устроили склад и даже не разместили больницу. После сильного пожара 1944 года долгие десятилетия здесь были просто руины. О том, чтобы восстановить единственный в Беларуси дворец в стиле неоготики, задумались только в «нулевые». Замку в Коссово повезло — в 2008 году он попал в нужную программу и получил государственное финансирование. Сейчас реставрация дворца подходит к завершению. REALT побывал во дворце, где уже работает музей, отель и ресторан.


Какие замки и усадьбы Беларуси можно посетить этим летом? Гид от REALT
Какие замки и усадьбы Беларуси можно посетить этим летом? Гид от REALT

Старый замок в Гродно этим летом откроется после реконструкции

Рассказываем о памятнике архитектуры Беларуси – Старом замке в Гродно, на реставрацию которого государственная казна выделила 28 миллионов рублей. Смотрите, как сейчас выглядит королевский замок времен Речи Посполитой. Подобных в мире осталось всего два.

Летом откроется шесть экспозиционных залов, но предполагаются еще 4 интерьерных зала. Прорабатываются интерьеры королевской бани, спальни чиновника того периода, алебастрового зала и каплицы.


Какие замки и усадьбы Беларуси можно посетить этим летом? Гид от REALT

Ружанский замок: как он выглядел 11 лет назад и как сегодня

Замок в местечке Ружаны Брестской области удивлял путешественников еще 400 лет назад. Пережив годы расцвета (когда-то во дворце канцлера ВКЛ Льва Сапеги хранилась государственная казна и гостили королевские особы), третье тысячелетие дворцовый комплекс встретил в виде руин. Шанс на новую жизнь замок в Ружанах получил в 2008 году, когда сюда пришли реставраторы. Realt.by уже бывал в этих местах в 2010 году, а недавно — заглянул сюда вновь. Мы покажем вам, как выглядел дворец 11 лет назад и сейчас.


Какие замки и усадьбы Беларуси можно посетить этим летом? Гид от REALT

Какие замки и усадьбы Беларуси можно посетить этим летом? Гид от REALT

Усадьба под Брестом, которую 10 лет назад за 130 тысяч долларов приобрел гражданин России

За зелеными лесами Пружанского района Брестской области прячется настоящий шедевр для любителей «атмосферных фотографий». Это — заброшенный дворцово-парковый комплекс Трембицких, или, как его еще называют, усадьба Линово. Интересно, что этот памятник архитектуры в поселке Интернациональный несколько лет назад получил шанс перейти в ряды «восстановленных жемчужин Брестчины» — в 2012 году его вместе с местным крахмальным заводом приобрел с аукциона гражданин России. Однако что-то пошло не так, и жизнь во дворце остановилась. Мы побывали в имении с Лениным на въезде, и попытались выяснить судьбу комплекса.


Какие замки и усадьбы Беларуси можно посетить этим летом? Гид от REALT

Какие замки и усадьбы Беларуси можно посетить этим летом? Гид от REALT

Усадьба в Каштановке. Как она выглядит спустя 80 лет

В деревне Каштановка Пружанского района Брестской области пытливый путешественник обнаружит остатки шляхетской усадьбы Дьяконских. Полуразрушенные постройки датируются XIX веком: когда-то здесь было добротное имение, парк и крепкое хозяйство. Интересно, что у этих романтичных развалин, являющихся историко-культурной ценностью, есть владелец — частная компания, выкупившая здание с аукциона в 2016 году.


Какие замки и усадьбы Беларуси можно посетить этим летом? Гид от REALT

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Атмосферные места, где каждый булыжник имеет свою историю, величие «мінулых часоў», невероятная архитектура… Пока границы закрыты, а на дворе жаркие деньки, самое...
 
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