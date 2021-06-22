Какие замки и усадьбы Беларуси можно посетить этим летом? Гид от REALT

Атмосферные места, где каждый булыжник имеет свою историю, величие «мінулых часоў», невероятная архитектура… Пока границы закрыты, а на дворе жаркие деньки, самое время устроить мини-путешествие и посмотреть белорусские замки и усадьбы. Realt.by подготовил несколько репортажей об интересных местах. В нашем гиде – «Белорусский Версаль», заброшенный дворцово-парковый комплекс под Брестом, королевский замок времен Речи Посполитой в Гродно.
Коссовский замок, в котором можно переночевать за 300 рублей
Во дворце Пусловских в местечке Коссово Брестской области в советские годы не работала школа, здесь не устроили склад и даже не разместили больницу. После сильного пожара 1944 года долгие десятилетия здесь были просто руины. О том, чтобы восстановить единственный в Беларуси дворец в стиле неоготики, задумались только в «нулевые». Замку в Коссово повезло — в 2008 году он попал в нужную программу и получил государственное финансирование. Сейчас реставрация дворца подходит к завершению. REALT побывал во дворце, где уже работает музей, отель и ресторан.
Старый замок в Гродно этим летом откроется после реконструкции
Рассказываем о памятнике архитектуры Беларуси – Старом замке в Гродно, на реставрацию которого государственная казна выделила 28 миллионов рублей. Смотрите, как сейчас выглядит королевский замок времен Речи Посполитой. Подобных в мире осталось всего два.
Летом откроется шесть экспозиционных залов, но предполагаются еще 4 интерьерных зала. Прорабатываются интерьеры королевской бани, спальни чиновника того периода, алебастрового зала и каплицы.
Ружанский замок: как он выглядел 11 лет назад и как сегодня
Замок в местечке Ружаны Брестской области удивлял путешественников еще 400 лет назад. Пережив годы расцвета (когда-то во дворце канцлера ВКЛ Льва Сапеги хранилась государственная казна и гостили королевские особы), третье тысячелетие дворцовый комплекс встретил в виде руин. Шанс на новую жизнь замок в Ружанах получил в 2008 году, когда сюда пришли реставраторы. Realt.by уже бывал в этих местах в 2010 году, а недавно — заглянул сюда вновь. Мы покажем вам, как выглядел дворец 11 лет назад и сейчас.
Усадьба под Брестом, которую 10 лет назад за 130 тысяч долларов приобрел гражданин России
За зелеными лесами Пружанского района Брестской области прячется настоящий шедевр для любителей «атмосферных фотографий». Это — заброшенный дворцово-парковый комплекс Трембицких, или, как его еще называют, усадьба Линово. Интересно, что этот памятник архитектуры в поселке Интернациональный несколько лет назад получил шанс перейти в ряды «восстановленных жемчужин Брестчины» — в 2012 году его вместе с местным крахмальным заводом приобрел с аукциона гражданин России. Однако что-то пошло не так, и жизнь во дворце остановилась. Мы побывали в имении с Лениным на въезде, и попытались выяснить судьбу комплекса.
Усадьба в Каштановке. Как она выглядит спустя 80 лет
В деревне Каштановка Пружанского района Брестской области пытливый путешественник обнаружит остатки шляхетской усадьбы Дьяконских. Полуразрушенные постройки датируются XIX веком: когда-то здесь было добротное имение, парк и крепкое хозяйство. Интересно, что у этих романтичных развалин, являющихся историко-культурной ценностью, есть владелец — частная компания, выкупившая здание с аукциона в 2016 году.