Какие замки и усадьбы Беларуси можно посетить этим летом? Гид от REALT

Старый замок в Гродно этим летом откроется после реконструкции

Рассказываем о памятнике архитектуры Беларуси – Старом замке в Гродно , на реставрацию которого государственная казна выделила 28 миллионов рублей. Смотрите, как сейчас выглядит королевский замок времен Речи Посполитой. Подобных в мире осталось всего два.

Летом откроется шесть экспозиционных залов, но предполагаются еще 4 интерьерных зала. Прорабатываются интерьеры королевской бани, спальни чиновника того периода, алебастрового зала и каплицы.