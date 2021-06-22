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В белорусских детсадах и школах снова дорожает питание

22.06.2021 15:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Питание в детсадах и школах Беларуси дорожает второй раз за год, сейчас - еще на 10-40 копеек, сообщили Sputnik в министерстве образования. 

Теперь за воспитанника санаторного ясли-сада или санаторного детсада придется платить в день 5 рублей 10 копеек (ранее 4 рубля 68 копеек). Для тех, кто проживает на территории радиоактивного загрязнения, расходы увеличились с 5 рублей 3 копеек до 5 рублей 38 копеек.

Стоимость питания в обычных яслях, ясли-садах, детсадах, специальных ясли-садах и дошкольных центрах развития ребенка возросла до 3 рублей 18 копеек - 4 рублей 6 копеек (ранее 2 рубля 94 копейки - 3 рубля 83 копейки).

Подорожало питание обучающихся в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с длительностью пребывания 6-8 часов (двухразовое питание), 9-10,5 часа (трехразовое питание), 12-24 часа (четырехразовое) - в среднем на 20-30 копеек.

На 19 копеек, с 2,86 рубля до 3,05 рубля, возросли расходы в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях.

Напомним, с 1 мая в Беларуси немного увеличились детские пособия и бюджет прожиточного минимума. Из-за этого в учреждениях образования пересмотрели расходы на питание.

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Теги: Минск
 
 
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Последний раз нормы расходов на питание увеличивались 1 февраля этого года, тогда они подросли на 20-40 копеек в сутки на одного ребенка.
 
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