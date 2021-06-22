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Минсельхозпрод: основная доля белорусского продовольствия идет в РФ
22.06.2021 16:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн – Sputnik. Россия остается основным рынком сбыта белорусской сельхозпродукции, несмотря на диверсификацию экспорта, об этом заявил во вторник журналистам замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, передает корреспондент Sputnik.
За четыре месяца текущего года экспорт белорусского продовольствия вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составил два миллиарда долларов.
"Основная часть товарных потоков приходится на страны постсоветского пространства – 85% в общем экспорте белорусского продовольствия. Россия занимает в нем львиную долю – 73%", – сообщил замминистра.
Национальная маркировка
Богданов сообщил, что с 8 июля в республике вводится национальная маркировка. Первый ее этап коснется молочной продукции, куда попадают сыры и мороженое.
"Мы уже на Россию грузим всю эту первоэтапную продукцию, начиная с 1 июня. Все предприятия переработки молочной продукции прошли переоборудование и модернизацию в этом направлении. Мы вместе с российским оператором ведем обмен кодами", – констатировал замминистра.
По его словам, сыры и мороженое на российский рынок поставляются уже маркированными информационными цифровыми знаками.
"Что касается Беларуси, то была небольшая отсрочка. Все предприятия готовы, и проблемы дефицита товаров не будет. Несмотря на то что для маркировки нужно было закупить оборудование, на конечную цену продуктов она не повлияет", – пояснил Богданов.
Он напомнил, что введение такой маркировки было решением Евразийской экономической комиссии. Главным инициатором выступала Россия.
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Экспортный потенциал белорусской сельхозпродукции к 2025 году составит семь миллиардов долларов.
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