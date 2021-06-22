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Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа - Головченко

22.06.2021 16:51 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции в отношении Беларуси не останутся без ответа. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий. Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем", - сказал Роман Головченко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий", - сказал...
 
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