Источник материала: realt.by

Сегодня Realt покажет вам квартиру в Минске для холостяка, в современном минимализме, площадью 33 м2. Дизайнер интерьера Анастасия Бриченок расскажет о своём объекте. В этом видео вы увидите интересные дизайнерские решения, какие были использованы материалы, информацию о освещении и мебели. Приятного просмотра!