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33 "квадрата" для холостяка. Как выглядит квартира-компромисс в минской новостройке
22.06.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Сегодня Realt покажет вам квартиру в Минске для холостяка, в современном минимализме, площадью 33 м2. Дизайнер интерьера Анастасия Бриченок расскажет о своём объекте....
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