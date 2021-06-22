ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госкомимущество планирует разработать портал инфраструктуры пространственных данных стран СНГ

22.06.2021 18:07 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкомимущество планирует разработать пилотный проект - "Портал инфраструктуры пространственных данных стран СНГ". Об этом сказал председатель комитета Дмитрий Матусевич во время заседания совместной коллегии Государственного комитета по имуществу Беларуси и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России (Росреестр), которое прошло сегодня в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе коллегии были рассмотрены вопросы, касающиеся приоритетных проектов цифровой трансформации, подходов к созданию национальной инфраструктуры пространственных данных и единого информационного ресурса о земле и недвижимости, перспектив развития кадастровой (массовой) оценки в Беларуси и РФ и использования ее результатов, а также обмена передовым опытом в области создания учетно-регистрационных систем двух стран.

В мероприятии приняли участие председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич, руководитель Росреестра Олег Скуфинский, а также другие представители ведомств двух стран.

"Нашу встречу я считаю актуальной и своевременной. Ведь проводимые на постоянной основе совместные заседания коллегий Росреестра и Госкомимущества по праву стали отличной площадкой для обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов и решения важных научно-технических и производственных задач. Очередное заседание - это важный этап оценки эффективности деятельности Беларуси и России, проводимой в области геодезии, картографии, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, земельного кадастра, государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также необходимая составляющая для разработки перспективных планов сотрудничества на последующие годы", - сказал Дмитрий Матусевич.

Он отметил, что по решениям и рекомендациям прошлого совместного заседания коллегий экспертным советом подготовлены предложения по разработке пилотного проекта "Портал инфраструктуры пространственных данных стран СНГ". Эти предложения будут представлены на 43-й сессии Межгоссовета.

В рамках взаимодействия специалистов объединенной совместной рабочей группы Росреестра и Госкомимущества по установлению новой системы отсчета нормальных высот и созданию модели квазигеоида продолжены теоретические и практические исследования в данном направлении.

Белорусскими и российскими картографами создан и отпечатан атлас "Дорогами воинской славы 1941-1945". "Это начало масштабной совместной работы - первый том совместного комплексного картографического произведения туристического атласа "Путешествуем вместе: Россия - Беларусь", - добавил председатель комитета.

"На сегодняшнем заседании были рассмотрены важные вопросы и приняты соответствующие решения, которые, уверен, станут дополнительными стимулами взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и России, в том числе в области цифровой трансформации экономики и информационной безопасности", - подчеркнул глава Госкомимущества.

Участники коллегии в ходе заседания присоединились к Всебелорусской минуте молчания. "Неслучайно выбраны место и дата проведения нашего мероприятия. 80 лет назад началась Великая Отечественная война, ставшая одной из самых трагических страниц в мировой истории. 22 июня в Беларуси - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В России - День памяти и скорби", - констатировал Дмитрий Матусевич.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе коллегии были рассмотрены вопросы, касающиеся приоритетных проектов цифровой трансформации, подходов к созданию национальной инфраструктуры...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Червяков: необходимо максимально задействовать потенциал пострадавших от катастрофы на ЧАЭС территорий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by