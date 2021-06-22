Первый энергоблок БелАЭС ежедневно вырабатывает около 27 млн кВт.ч электроэнергии

Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежедневный объем производства электроэнергии первым энергоблоком БелАЭС составляет около 27-27,5 млн кВт.ч при общем объеме производства в энергосистеме порядка 95 млн кВт.ч. Об этом сообщил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом филиала "Минская ТЭЦ-4" РУП "Минскэнерго", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Ежедневный объем производимой электрической энергии первым энергоблоком БелАЭС выше, чем объем производства в день четырьмя энергосистемами: Могилевской, Минской, Гомельской и Гродненской вместе взятых. "Но это не значит, что идет замещение производства электроэнергии, вырабатываемой ТЭЦ. БелАЭС выполняет в объединенной энергосистеме свою функцию, а станции, расположенные в областных энергосистемах, обеспечивают производство в основном тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения крупных населенных пунктов и, соответственно, производство электроэнергии по теплофикационному циклу", - отметил Виктор Каранкевич.





В целом с момента включения в объединенную энергосистему первым энергоблоком БелАЭС выработано почти 3,2 млрд кВт.ч электроэнергии. Это практически половина годового объема потребления электроэнергии населением страны.

Ввод двух энергоблоков БелАЭС позволит существенно снизить зависимость Беларуси от углеводородного топлива. "АЭС позволит замещать около 4,5 млрд куб.м природного газа в год при ежегодном объеме его импорта в среднем на уровне около 20 млрд куб.м, - отметил министр. - Экономия на импорте природного газа составит порядка $550 млн в год".

Руководитель Минэнерго проинформировал о проделанной работе по интеграции БелАЭС в энергосистему страны. В частности, реализован масштабный проект по строительству высоковольтных электросетей общей протяженностью 1,6 тыс. км, модернизированы четыре системообразующие подстанции, введена в эксплуатацию высокотехнологичная подстанция 330 кВ "Поставы". Это позволило поставлять электроэнергию с АЭС в любой регион страны. Кроме того, на 20 энергообъектах введены в строй современные электрокотлы суммарной мощностью 916 МВт. "Они были задействованы в регулировании суточного графика нагрузок в отопительный период в первом квартале 2021 года", - рассказал Виктор Каранкевич. В активной стадии реализации находятся проекты по строительству пиково-резервных источников, которые позволят повысить надежность энергосистемы.





"Несмотря на то, что большое внимание мы уделяем строительству АЭС, развитию электросетевой инфраструктуры, не менее важными являются вопросы повышения эффективности действующих объектов генерации, - добавил министр. - На таких объектах будет организована системная и планомерная работа по замене оборудования, повышению его эффективности. Это заложено в нашей отраслевой программе".

В завершение встречи министр ответил на вопросы работников станции, которые касались реализации проекта по строительству БелАЭС, модернизации линий электропередачи, дальнейших перспектив развития ТЭЦ.

Во время посещения Минской ТЭЦ-4 Виктору Каранкевичу доложили, как реализуются проекты по ремонту зданий и сооружений, оптимизации производственных площадей и благоустройству территории станции с учетом поручений, который были даны министром во время рабочей поездки на ТЭЦ-4 в июле прошлого года. Была отмечена положительная динамика. Однако, по словам руководителя Минэнерго, выстроенная системная работа должна быть продолжена в первую очередь для создания более комфортных условий труда на предприятии. Виктор Каранкевич посетил машинный зал, центральный щит управления электростанции, ознакомился с режимом работы установленных на ТЭЦ электрокотлов. Министр также был проинформирован о выполнении работ по модернизации энергоблока №6 станции с заменой статора генератора, а также планах по внедрению автоматической системы шариковой очистки конденсатора.-0-

























Фото Министерства энергетики