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"Белтаможсервис" подтвердил соответствие складских комплексов требованиям фармотрасли

22.06.2021 21:51 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортно-логистический центр "Минск-Белтаможсервис-2" успешно прошел сертификацию на соответствие надлежащей дистрибьюторской практике (GDP) в фармацевтической отрасли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белтаможсервиса".

"Белтаможсервис" одним из первых в стране получил подтверждение соответствия своих складских комплексов высоким международным стандартам и готов оказывать услуги по хранению и обработке лекарственных средств, в том числе требующих определенных температурных режимов", - рассказали в пресс-службе. Получение аналогичного заключения планируется в отношении складских площадей ТЛЦ "Могилев - Белтаможсервис", ТЛЦ "Брест- Белтаможсервис-2" и ТЛЦ "Гомель - Белтаможсервис".

Согласно указу от 31 декабря 2019 года №499 владельцы таможенных складов и складов временного хранения с 1 января 2021 года при обработке и хранении лекарственных средств обязаны соблюдать правила надлежащей дистрибьюторской практики (GDP). Это система обеспечения качества для складских предприятий в сфере оборота лекарственных средств. Согласно принятым на международном уровне правилам GDP дистрибьюторы фармацевтической продукции должны привести свою деятельность в соответствие с этими стандартами. Реализация правил GDP обеспечивает наличие во всей цепи поставок согласованных систем менеджмента качества: начиная с доставки сырья на производственные предприятия и заканчивая отгрузкой готовой продукции конечным пользователям. В его основу положены подходы и принципы, принятые в ЕС и рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.-0-

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Согласно указу от 31 декабря 2019 года №499 владельцы таможенных складов и складов временного хранения с 1 января 2021 года при обработке и хранении лекарственных...
 
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