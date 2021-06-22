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В Минске начали действовать особые скидки на тарифы и услуги ТВ

23.06.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В МТС стартовала акция «Платите меньше». При подключении услуги «TV Box»* в МТС ТВ клиенты получат скидку в течение первых 90 дней на просмотр 85 телеканалов, а также дополнительные бонусы - скидку на покупку ТВ-приставки и абонплату тарифа «Безлимитище+».

Стоимость пакета «TV Box» в рамках акции составляет 15 рублей одним платежом за первые 90 дней, с 91-го дня - 10,50 рубля за каждый 30-дневный период.

Помимо скидки на услугу абоненты могут получить скидку на 3 SIM-карты в рамках тарифа «Безлимитище+». Стоимость ежемесячной оплаты для SIM-карт, которые не участвуют в других акциях, составит 17,25 рубля.

Также пользователи услуги «TV Box» могут дополнительно приобрести телевизионную приставку за 35 рублей вместо 179,90 рубля.

Стать участником акции «Платите меньше» можно с помощью USSD-запроса *836# или обратиться в салон связи МТС.

Принять участие в акции можно по 31 октября 2021 года. Подробная информация - здесь.

 
 
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В МТС стартовала акция «Платите меньше». При подключении услуги «TV Box»* в МТС ТВ клиенты получат скидку в течение первых 90 дней на просмотр 85 телеканалов, а также...
 
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