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Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
23.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Синоптики
Синоптики предупреждают, что в дневные часы 23-25 июня (среда-пятница) на большей части территории максимальная температура воздуха составит +30 +34°С, местами, а по юго-востоку страны во многих районах максимальная температура воздуха достигнет +35 +36°С.
В дневные часы 23-24 июня (среда-четверг) в Минске максимальная температура воздуха составит +32 +34°С, 25 июня (пятница) максимальная температура воздуха по городу достигнет +31 +33°С.
Сегодня же воздух по стране прогрелся до +35. Как минчане спасались от жары в фонтанах – смотрите в нашем фоторепортаже.
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Синоптики объявили красный уровень опасности на ближайшие несколько суток из-за сильной жары. Сегодня же по стране воздух прогрелся до +35 градусов. Мы прошлись по...
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