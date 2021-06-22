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Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой

23.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Синоптики объявили красный уровень опасности на ближайшие несколько суток из-за сильной жары. Сегодня же по стране воздух прогрелся до +35 градусов. Мы прошлись по знаменитым фонтанам Минска и посмотрели, как минчане спасаются от жары.

Синоптики предупреждают, что в дневные часы 23-25 июня (среда-пятница) на большей части территории максимальная температура воздуха составит +30 +34°С, местами, а по юго-востоку страны во многих районах максимальная температура воздуха достигнет +35 +36°С.

В дневные часы 23-24 июня (среда-четверг) в Минске максимальная температура воздуха составит +32 +34°С, 25 июня (пятница) максимальная температура воздуха по городу достигнет +31 +33°С.

Сегодня же воздух по стране прогрелся до +35. Как минчане спасались от жары в фонтанах – смотрите в нашем фоторепортаже.

Парк Победы

Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой

Большой театр

Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой

Дворец Республики

Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой

Дворец Спорта

Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой

Маяк Минска

Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой
Еще не 2 августа, а в фонтанах уже полно людей. Посмотрели, как минчане справляются с сильной жарой

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Синоптики объявили красный уровень опасности на ближайшие несколько суток из-за сильной жары. Сегодня же по стране воздух прогрелся до +35 градусов. Мы прошлись по...
 
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