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«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии

23.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Германию Полина Цубан-Дробот вместе с мужем Димой переехала в августе 2019 года. Компания, где работает белоруска, предложила релокейт с предоставлением на три месяца корпоративной квартиры в Вецларе: девушке - бесплатно, а ее супругу - за 280 евро в месяц. За это время пара решила все вопросы с бумагами и нашла постоянное жилье. REALT узнал у Полины, без каких документов в Германии никогда не станут сдавать недвижимость даже немцу, сколько на первых порах нужно денег для аренды приличной квартиры и что привязывает людей к съемному жилью на десятилетия.

«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии

«Если просрочил оплату за Netflix, могут отказать в съеме квартиры»

Поиски съемного жилья в Германии начинаются с обращения в Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, сокращенно - SCHUFA. Дословно это переводится, как общество охраны качества кредитов. На деле же SCHUFA отслеживает кредитную историю. В базе данных организации хранится информация о нескольких миллионах фирм и почти восьми десятках миллионов человек. Полина рассказывает, как работает эта система:

«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии

- По приезду в Германию открываешь счет в банке, к которому привязываются абсолютно все твои денежные операции: оформление кредита, покупка SIM-карты и даже подписка на Netflix. Все эти данные сразу же поступают в SCHUFA. На их основе составляется специальный рейтинг. Например, если просрочил оплату за Netflix, то «шуфа» будет плохая, и из-за этого запросто могут отказать в аренде квартиры, причем не важно, немец ты или иммигрант. Если в SCHUFA нет информации, это тоже плохо, потому что на запрос о платежеспособности она пришлет очень низкую цифру, что означает критический риск невыполнения условий контракта. В Германии к SCHUFA относятся очень серьезно, так что низкий рейтинг запросто может стать причиной отказа.

«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии

Так вот, чтобы заняться поиском жилья, необходимо заплатить 20 евро и получить от SCHUFA документ, в котором говорится, что вы хороший человек и платите все точно в срок. Правда, нужно еще и соответствовать критериям. Тогда шансы на съем нормального жилья резко возрастают. Но чтобы они приблизились к 100%, необходимо иметь на руках выписку по зарплате за 3 последних месяца.

Если ее нет, то показываешь контракт, где прописана зарплата, и который подтверждает, что ты работаешь в Германии. Главное, чтобы зарплата была на хорошем уровне, а контракт – бессрочным, такие здесь заключаются. Все это – достаточный гарант для собственников, - дополняет Полина.

«Наличие животного сразу отсекает 70% предложений»

Закончил сбор всех необходимых документов - можно приступать к поиску. Изначально Полина обратилась за помощью в агентство недвижимости, но эксперимент оказался неудачным:

«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии

- Нам, как иммигрантам, предлагали недвижимость в отвратительных районах. Однажды привезли смотреть квартиру на 35-40 «квадратов», которая была в недостроенном доме. Возможно, для тех, кто ищет социальное жилье в пределах 100-200 евро в месяц, такие варианты подходят. Но у нас планка гораздо выше, поэтому отказались от услуг агентства. Благо хоть денег с нас не взяли: чисто символическую сумму заплатили.

«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии

Поэтому ребята решили заняться поиском жилья самостоятельно и зарегистрировались на специализированных сайтах. В Германии обычно пользуются двумя площадками - Immowelt.de и ImmoScout24.de.

«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии
«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии

- На сайте подавали заявки на просмотр понравившихся квартир, но нам никто не отвечал. Тогда решили по объявлениям, где есть номер телефона, звонить хозяевам и с помощью заготовленных фраз на немецком договаривались о встрече. Вообще, при поиске жилья очень остро ощутили языковой барьер. Мы тогда практически не говорили по-немецки, знали только английский, а большинство людей в Германии принципиально на нем не будут с тобой говорить. Из-за этого мы не могли произвести такое же хорошее впечатление на собственников, как носители. Нам просто не удавалось хорошо с ними сконтачиться. Все это, конечно, снижает шансы на положительный ответ, - рассказывает девушка.

«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии

К слову, поиски для Полины с мужем усложнялись не только незнанием немецкого языка, но и критериями, выставленными к будущему жилью. Пара принципиально хотела найти частный дом с садом, чтобы завести собаку.

- Наличие животного сразу отсекает 70% предложений. А тут еще и цены на аренду домов оказались на порядок выше, чем мы рассчитывали. За самый простой домик просили 1200 евро в месяц. Поэтому пришлось пересмотреть требования, - говорит Полина.

«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии

Обзвонив несколько десятков вариантов, белорусы получили 6 приглашений на просмотр, из которых по двум адресам предложили заселение.

- Если хозяева в вас заинтересованы, то в ходе телефонного разговора назначается дата и время, когда можно посмотреть жилье. Обычно приезжает много людей, которым предыдущие жильцы все показывают и рассказывают. После экскурсии заполняешь анкету, куда вносишь минимальные личные данные и ждешь звонка. Из одного места нам перезвонили практически сразу, видимо, мы очень понравились собственникам. А из второго – спустя две недели. В принципе, для Германии это нормально, здесь никто не торопится. Для примера: мы заключили договор в середине ноября, а заселиться смогли только в начале декабря, так как у немцев отсчет начинается исключительно с 1-го числа месяца, - объясняет девушка.

«Первую неделю спали на надувном матрасе»

В итоге ребята переехали в небольшой городок Линден в 17 километрах от Вецлара. Здесь они сняли Еrdgeschoss – нижний этаж в полутораэтажном доме с небольшим садом:

«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии
«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии

- Наш этаж получается полуподвальным: с окнами на уровне земли. В распоряжении три комнаты: спальня, кабинет, просторный зал и, по совместительству, столовая плюс кухня. На верхнем этаже живет сын хозяев. В Германии подобная практика в порядке вещей. Зато по цене вышло выгодно: 750 евро в месяц, включая коммуналку. Эти деньги 1-го числа каждого месяца автоматически списываются с моего счета.

«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии
«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии

Также при заселении пара внесла залог – две месячные квартплаты. Однако это далеко не все траты.

- В Германии, особенно в маленьких городах, жилье обычно сдается без мебели и бытовой техники: есть только сантехника. Ты в прямом смысле въезжаешь в голые стены белого цвета. Поэтому пришлось все покупать. За самую дешевую кухню размером 3 на 1,5 метра заплатили 2,5 тысячи евро. При этом три недели ждали, пока ее привезут, а потом еще неделю, пока установят, потому что забыли указать установку в заказе, - делится Полина.

«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии
«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии

С другой мебелью дела обстоят не сильно легче.

- Если ты хочешь купить что-то не из IKEA, то придется подождать несколько месяцев. В магазинах есть только экспонаты. То есть приходишь, выбираешь, условно, диван, и потом его делают под заказ специально для тебя. Так что мой совет: позаботьтесь о мебели заранее, чтобы не въезжать потом в пустую квартиру. Мы, к примеру, сразу после заключения договора приехали в квартиру и сделали все замеры комнат, а потом ездили по крупным магазинам и заказывали мебель. Однако даже позаботившись обо всем заранее, все равно пришлось несколько дней пожить в пустой квартире. Например, диван нам привезли только через 2 дня, а кровать и вовсе через неделю. Из-за этого неделю спали на надувном матрасе, купленном за 30 евро. По еде спасала доставка и микроволновка: благо столом и стульями обзавелись в течение пары дней, поэтому кушать могли, как цивилизованные люди.

«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии
«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии

Суммарно на обустройство жилья у Полины ушло 10 тысяч евро: на них купили большой диван, двуспальную кровать, всю обеденную группу, шкаф, тумбочки, два компьютерных стола, книжные полочки, холодильник, стиральную машину, телевизор.

«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии
«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии

- Все купленное – наша собственность, с которой мы можем делать, что хотим. Но кухню при выселении нет смысла забирать. В таких ситуациях ее либо продают следующим жильцам за половину стоимости, либо просто убирают и выбрасывают, так как мы должны оставить те же белые стены, что и при заселении. Это прописано в договоре.

«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии

В Германии, к слову, договор – довольно серьезный документ, который защищает от различных неожиданностей как собственников недвижимости, так и квартирантов.

- Например, если хозяин нас захочет выселить, ему придется выплатить большую компенсацию за расторжение договора в одностороннем порядке. Точно также и мы не можем съехать, когда вздумается: за это тоже предусмотрена неустойка. Однако переехать раньше окончания срока договора можно, ведь они заключаются обычно на три года. Правда, нужно будет найти новых жильцов. В таких случаях ты сам размещаешь объявления на сайте, занимаешься организацией просмотров и общением, а потом выбираешь самых подходящих претендентов и знакомишь уже с собственником, который решает, сдавать ли им квартиру. Однако переезды в Германии – явление редкое, так как очень затратное. Заказ машины и работы грузчиков может обойтись в 1,5-2 тысячи евро, и это без учета километража. Поэтому на арендных квартирах люди могу жить десятилетиями, попутно обустраивая все под свои нужды, - заключает Полина.

 
 
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В Германию Полина Цубан-Дробот вместе с мужем Димой переехала в августе 2019 года. Компания, где работает белоруска, предложила релокейт с предоставлением на три...
 
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