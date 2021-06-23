«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии

Так вот, чтобы заняться поиском жилья, необходимо заплатить 20 евро и получить от SCHUFA документ, в котором говорится, что вы хороший человек и платите все точно в срок. Правда, нужно еще и соответствовать критериям. Тогда шансы на съем нормального жилья резко возрастают. Но чтобы они приблизились к 100%, необходимо иметь на руках выписку по зарплате за 3 последних месяца.

- Если ее нет, то показываешь контракт, где прописана зарплата, и который подтверждает, что ты работаешь в Германии. Главное, чтобы зарплата была на хорошем уровне, а контракт – бессрочным, такие здесь заключаются. Все это – достаточный гарант для собственников, - дополняет Полина.

«Наличие животного сразу отсекает 70% предложений»

Закончил сбор всех необходимых документов - можно приступать к поиску. Изначально Полина обратилась за помощью в агентство недвижимости, но эксперимент оказался неудачным: