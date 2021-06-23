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«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии
23.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Германию Полина Цубан-Дробот вместе с мужем Димой переехала в августе 2019 года. Компания, где работает белоруска, предложила релокейт с предоставлением на три месяца корпоративной квартиры в Вецларе: девушке - бесплатно, а ее супругу - за 280 евро в месяц. За это время пара решила все вопросы с бумагами и нашла постоянное жилье. REALT узнал у Полины, без каких документов в Германии никогда не станут сдавать недвижимость даже немцу, сколько на первых порах нужно денег для аренды приличной квартиры и что привязывает людей к съемному жилью на десятилетия.
«Если просрочил оплату за Netflix, могут отказать в съеме квартиры»
Поиски съемного жилья в Германии начинаются с обращения в Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, сокращенно - SCHUFA. Дословно это переводится, как общество охраны качества кредитов. На деле же SCHUFA отслеживает кредитную историю. В базе данных организации хранится информация о нескольких миллионах фирм и почти восьми десятках миллионов человек. Полина рассказывает, как работает эта система:
- По приезду в Германию открываешь счет в банке, к которому привязываются абсолютно все твои денежные операции: оформление кредита, покупка SIM-карты и даже подписка на Netflix. Все эти данные сразу же поступают в SCHUFA. На их основе составляется специальный рейтинг. Например, если просрочил оплату за Netflix, то «шуфа» будет плохая, и из-за этого запросто могут отказать в аренде квартиры, причем не важно, немец ты или иммигрант. Если в SCHUFA нет информации, это тоже плохо, потому что на запрос о платежеспособности она пришлет очень низкую цифру, что означает критический риск невыполнения условий контракта. В Германии к SCHUFA относятся очень серьезно, так что низкий рейтинг запросто может стать причиной отказа.
Так вот, чтобы заняться поиском жилья, необходимо заплатить 20 евро и получить от SCHUFA документ, в котором говорится, что вы хороший человек и платите все точно в срок. Правда, нужно еще и соответствовать критериям. Тогда шансы на съем нормального жилья резко возрастают. Но чтобы они приблизились к 100%, необходимо иметь на руках выписку по зарплате за 3 последних месяца.
- Если ее нет, то показываешь контракт, где прописана зарплата, и который подтверждает, что ты работаешь в Германии. Главное, чтобы зарплата была на хорошем уровне, а контракт – бессрочным, такие здесь заключаются. Все это – достаточный гарант для собственников, - дополняет Полина.
«Наличие животного сразу отсекает 70% предложений»
Закончил сбор всех необходимых документов - можно приступать к поиску. Изначально Полина обратилась за помощью в агентство недвижимости, но эксперимент оказался неудачным:
- Нам, как иммигрантам, предлагали недвижимость в отвратительных районах. Однажды привезли смотреть квартиру на 35-40 «квадратов», которая была в недостроенном доме. Возможно, для тех, кто ищет социальное жилье в пределах 100-200 евро в месяц, такие варианты подходят. Но у нас планка гораздо выше, поэтому отказались от услуг агентства. Благо хоть денег с нас не взяли: чисто символическую сумму заплатили.
- На сайте подавали заявки на просмотр понравившихся квартир, но нам никто не отвечал. Тогда решили по объявлениям, где есть номер телефона, звонить хозяевам и с помощью заготовленных фраз на немецком договаривались о встрече. Вообще, при поиске жилья очень остро ощутили языковой барьер. Мы тогда практически не говорили по-немецки, знали только английский, а большинство людей в Германии принципиально на нем не будут с тобой говорить. Из-за этого мы не могли произвести такое же хорошее впечатление на собственников, как носители. Нам просто не удавалось хорошо с ними сконтачиться. Все это, конечно, снижает шансы на положительный ответ, - рассказывает девушка.
К слову, поиски для Полины с мужем усложнялись не только незнанием немецкого языка, но и критериями, выставленными к будущему жилью. Пара принципиально хотела найти частный дом с садом, чтобы завести собаку.
- Наличие животного сразу отсекает 70% предложений. А тут еще и цены на аренду домов оказались на порядок выше, чем мы рассчитывали. За самый простой домик просили 1200 евро в месяц. Поэтому пришлось пересмотреть требования, - говорит Полина.
Обзвонив несколько десятков вариантов, белорусы получили 6 приглашений на просмотр, из которых по двум адресам предложили заселение.
- Если хозяева в вас заинтересованы, то в ходе телефонного разговора назначается дата и время, когда можно посмотреть жилье. Обычно приезжает много людей, которым предыдущие жильцы все показывают и рассказывают. После экскурсии заполняешь анкету, куда вносишь минимальные личные данные и ждешь звонка. Из одного места нам перезвонили практически сразу, видимо, мы очень понравились собственникам. А из второго – спустя две недели. В принципе, для Германии это нормально, здесь никто не торопится. Для примера: мы заключили договор в середине ноября, а заселиться смогли только в начале декабря, так как у немцев отсчет начинается исключительно с 1-го числа месяца, - объясняет девушка.
«Первую неделю спали на надувном матрасе»
В итоге ребята переехали в небольшой городок Линден в 17 километрах от Вецлара. Здесь они сняли Еrdgeschoss – нижний этаж в полутораэтажном доме с небольшим садом:
- Наш этаж получается полуподвальным: с окнами на уровне земли. В распоряжении три комнаты: спальня, кабинет, просторный зал и, по совместительству, столовая плюс кухня. На верхнем этаже живет сын хозяев. В Германии подобная практика в порядке вещей. Зато по цене вышло выгодно: 750 евро в месяц, включая коммуналку. Эти деньги 1-го числа каждого месяца автоматически списываются с моего счета.
Также при заселении пара внесла залог – две месячные квартплаты. Однако это далеко не все траты.
- В Германии, особенно в маленьких городах, жилье обычно сдается без мебели и бытовой техники: есть только сантехника. Ты в прямом смысле въезжаешь в голые стены белого цвета. Поэтому пришлось все покупать. За самую дешевую кухню размером 3 на 1,5 метра заплатили 2,5 тысячи евро. При этом три недели ждали, пока ее привезут, а потом еще неделю, пока установят, потому что забыли указать установку в заказе, - делится Полина.
С другой мебелью дела обстоят не сильно легче.
- Если ты хочешь купить что-то не из IKEA, то придется подождать несколько месяцев. В магазинах есть только экспонаты. То есть приходишь, выбираешь, условно, диван, и потом его делают под заказ специально для тебя. Так что мой совет: позаботьтесь о мебели заранее, чтобы не въезжать потом в пустую квартиру. Мы, к примеру, сразу после заключения договора приехали в квартиру и сделали все замеры комнат, а потом ездили по крупным магазинам и заказывали мебель. Однако даже позаботившись обо всем заранее, все равно пришлось несколько дней пожить в пустой квартире. Например, диван нам привезли только через 2 дня, а кровать и вовсе через неделю. Из-за этого неделю спали на надувном матрасе, купленном за 30 евро. По еде спасала доставка и микроволновка: благо столом и стульями обзавелись в течение пары дней, поэтому кушать могли, как цивилизованные люди.
- Все купленное – наша собственность, с которой мы можем делать, что хотим. Но кухню при выселении нет смысла забирать. В таких ситуациях ее либо продают следующим жильцам за половину стоимости, либо просто убирают и выбрасывают, так как мы должны оставить те же белые стены, что и при заселении. Это прописано в договоре.
В Германии, к слову, договор – довольно серьезный документ, который защищает от различных неожиданностей как собственников недвижимости, так и квартирантов.
- Например, если хозяин нас захочет выселить, ему придется выплатить большую компенсацию за расторжение договора в одностороннем порядке. Точно также и мы не можем съехать, когда вздумается: за это тоже предусмотрена неустойка. Однако переехать раньше окончания срока договора можно, ведь они заключаются обычно на три года. Правда, нужно будет найти новых жильцов. В таких случаях ты сам размещаешь объявления на сайте, занимаешься организацией просмотров и общением, а потом выбираешь самых подходящих претендентов и знакомишь уже с собственником, который решает, сдавать ли им квартиру. Однако переезды в Германии – явление редкое, так как очень затратное. Заказ машины и работы грузчиков может обойтись в 1,5-2 тысячи евро, и это без учета километража. Поэтому на арендных квартирах люди могу жить десятилетиями, попутно обустраивая все под свои нужды, - заключает Полина.
Фото предоставлены Полиной Цубан-Дробот.
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«На обустройство арендной квартиры потратили 10 тысяч евро». Что нужно знать о съеме жилья в Германии
В Германию Полина Цубан-Дробот вместе с мужем Димой переехала в августе 2019 года. Компания, где работает белоруска, предложила релокейт с предоставлением на три...
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