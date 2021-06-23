Головченко утвердил акт приемки в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко утвердил акт приемки в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

"Утвердить акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС, законченного строительством (объект строительства "Белорусская АЭС. Пусковой комплекс №1")", - отмечается в постановлении.

Акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС был подписан комиссией под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Юрия Назарова 10 июня.

Как сообщили в Минэнерго, решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии.

Лицензия на эксплуатацию первого блока была выдана БелАЭС 2 июня.

Перед этапом промышленной эксплуатации были проведены работы по проверке готовности технологических систем и оборудования к освоению тепловой и электрической мощности, проведению необходимых испытаний, подготовке персонала.

Белорусская АЭС

Атомную электростанцию в Островце строят по российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ.

БелАЭС состоит из двух энергоблоков, мощность каждого будет составлять 1200 МВт.

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Физический пуск первого энергоблока состоялся в августе 2020-го, в общую энергосистему страны его включили в ноябре. В декабре первый реактор начал работу на половину своей мощности, на полную он заработал 12 января 2021-го.

Работы по возведению второго энергоблока находятся на завершающей стадии, его общая готовность - 85%. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.

В апреле текущего года на БелАЭС были доставлены тепловыделяющие сборки с ядерным топливом, которое будет загружено во второй реактор. Его физический пуск запланирован на осень.

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