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Минимальный принудительный сбор для должников в Беларуси вводится с 15 июля

23.06.2021 10:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik. Минимальный размер принудительного сбора с должника с 15 июля составит 0,5 базовой величины. Данная норма предусмотрена законом от 6 января 2021 года №90-З "Об изменении законов по вопросам исполнительного производства", который вступит в силу с этого числа, уточнили в пресс-службе Минюста.

Принудительный сбор будет рассчитываться по тем же правилам: будет составлять десять процентов от суммы исполненного в пользу взыскателя требования или стоимости переданного имущества.

Однако установлен нижний порог этой суммы, который не будет зависеть от размера задолженности по исполнительному документу: не менее 0,5 базовой величины, действующей на момент вынесения постановления о взыскании (удержании) принудительного сбора.

В Минюсте напомнили, что на информационном ресурсе "Реестр задолженностей по исполнительным производствам", размещенном на интернет-портале ведомства, можно получить справочную информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Принудительный сбор будет рассчитываться по ранее принятым правилам: десять процентов от суммы исполненного в пользу взыскателя требования или стоимости...
 
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