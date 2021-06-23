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Биржевые цены на авиатопливо в России достигли допандемийного уровня

23.06.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Стоимость керосина на бирже превысила 650 долларов за тонну. Последний раз такая цена была зафиксирована почти три года назад - в декабре 2018-го. Однако эксперты пока не спешат паниковать. Динамика цен связана в первую очередь со снятием локдауна и началом туристического сезона во многих странах.


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Стоимость керосина на бирже превысила 650 долларов за тонну. Последний раз такая цена была зафиксирована почти три года назад - в декабре 2018-го. Однако эксперты пока...
 
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