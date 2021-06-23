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Торги в среду начались с резкого роста трех основных валют
23.06.2021 11:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 июн - Sputnik. Белорусский рубль ослаб к евро, доллару США и российской валюте в начале торгов в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10:35, евро подорожал на 0,16%, доллар США подскочил на 0,02%, российский рубль укрепился в цене на 0,64%.
В начале торгов 23 июня на бирже установлены следующие курсы:
При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.
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Больше других набрался сил российский рубль, который вырос по отношению к белорусской валюте в начале торгов в середине рабочей недели на 0,64%.
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