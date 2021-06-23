Торги в среду начались с резкого роста трех основных валют

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik. Белорусский рубль ослаб к евро, доллару США и российской валюте в начале торгов в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации биржи на 10:35, евро подорожал на 0,16%, доллар США подскочил на 0,02%, российский рубль укрепился в цене на 0,64%.

В начале торгов 23 июня на бирже установлены следующие курсы:

евро – 3,02 белорусских рубля

доллар США – 2,54 рубля

100 российских рублей – 3,49 рубля

При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.