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БелАЗ презентовал ноу-хау для промышленности России

23.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Сахалинская область России планирует закупить у БелАЗа партию дизель-троллейвозов для работы в карьерах по добыче угля. Опытную модель такой машины накануне презентовали в Жодино на специально оборудованном полигоне. Часть пути машина проезжает от электричества, которое она получает от контактной сети (по принципу троллейбуса). Ноу-хау сочетает в себе как экологичность, так и экономичность. К слову, с учетом дороговизны доставки топлива на остров Сахалин здесь построят ветроэлектростанцию, что, по словам как машиностроителей, так и менеджеров горнодобывающих компаний, еще один шаг на пути к зеленым технологиям.

Сергей Никифорович, гендиректор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания "БелАЗ-холдинг":

На тяжелых участках, где идет сильный износ двигателя и большой расход топлива, а также выбросы в окружающую среду, как раз и актуальна такая схема работы карьерного самосвала. В дальнейшем у нас есть соглашение о реализации этого проекта уже в промышленных масштабах на разрезах Сахалина.

И еще одну свою зеленую разработку Белорусский автозавод показал впервые. Это карьерный самосвал на 90 тонн полностью на аккумуляторных батареях. Такая электромашина, по задумке, сможет работать вместе с дизель-троллейвозами в угольных и других карьерах. Гости из Сахалина смогли лично испытать новинку.


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Сахалинская область России планирует закупить у БелАЗа партию дизель-троллейвозов для работы в карьерах по добыче угля. Опытную модель такой машины накануне...
 
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