Цена нефти Brent преодолела $75 за баррель впервые с 2019 года

Источник материала: БT

Мировые цены на нефть продолжают расти. Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила отметку в $75 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. В последний раз цены на нефть находились на этом уровне в апреле 2019 года. С начала же года нефтяная цена выросла почти на 40 %. Восстановление экономики США, Европы и Китая вызвало рост спроса, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в ряде стран, отмечают эксперты. При этом начало туристического сезона может привести к подорожанию Brent до $100 за баррель, прогнозирует Bank of America.





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