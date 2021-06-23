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Цена нефти Brent преодолела $75 за баррель впервые с 2019 года
23.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Мировые цены на нефть продолжают расти. Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила отметку в $75 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. В последний раз цены на нефть находились на этом уровне в апреле 2019 года. С начала же года нефтяная цена выросла почти на 40 %. Восстановление экономики США, Европы и Китая вызвало рост спроса, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в ряде стран, отмечают эксперты. При этом начало туристического сезона может привести к подорожанию Brent до $100 за баррель, прогнозирует Bank of America.
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Мировые цены на нефть продолжают расти. Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила отметку в $75 за баррель....
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