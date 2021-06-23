ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цена нефти Brent преодолела $75 за баррель впервые с 2019 года

23.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Мировые цены на нефть продолжают расти. Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила отметку в $75 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. В последний раз цены на нефть находились на этом уровне в апреле 2019 года. С начала же года нефтяная цена выросла почти на 40 %. Восстановление экономики США, Европы и Китая вызвало рост спроса, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в ряде стран, отмечают эксперты. При этом начало туристического сезона может привести к подорожанию Brent до $100 за баррель, прогнозирует Bank of America.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировые цены на нефть продолжают расти. Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила отметку в $75 за баррель....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Audi будет выпускать только электромобили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

22.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by