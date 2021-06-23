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Audi будет выпускать только электромобили
23.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Audi будет производить только электромобили. Начиная с 2026 года, концерн полностью откажется от авто с двигателями внутреннего сгорания. Все новые модели будут оснащены электрическими двигателями. О планах свернуть производство автомобилей с топливным двигателем ранее уже объявил ряд производителей: шведская компания Volvo намерена сделать это к 2030 году, американский концерн General Motors - c 2035-го.
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Audi будет производить только электромобили. Начиная с 2026 года, концерн полностью откажется от авто с двигателями внутреннего сгорания. Все новые модели будут...
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