В ЕАЭС нарастят выпуск белорусских медпрепаратов

Источник материала: БT

На сегодняшний день в ЕАЭС выпускается менее пятой части белорусских лекарств. Единый рынок лекарств заработает в полную силу с 1 января 2025 года. Сейчас переходный период, когда страны адаптируют законодательство под общие нормы. По мнению аналитиков, это упростит процедуру регистрации препарата на территории союза, а также уберет разницу в ценах и сделает лекарства равнодоступными в странах ЕАЭС.

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