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В ЕАЭС нарастят выпуск белорусских медпрепаратов
23.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На сегодняшний день в ЕАЭС выпускается менее пятой части белорусских лекарств. Единый рынок лекарств заработает в полную силу с 1 января 2025 года. Сейчас переходный период, когда страны адаптируют законодательство под общие нормы. По мнению аналитиков, это упростит процедуру регистрации препарата на территории союза, а также уберет разницу в ценах и сделает лекарства равнодоступными в странах ЕАЭС.
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На сегодняшний день в ЕАЭС выпускается менее пятой части белорусских лекарств. Единый рынок лекарств заработает в полную силу с 1 января 2025 года. Сейчас переходный...
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