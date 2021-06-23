Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 июн - Sputnik. США по-прежнему считают, что "Северный поток – 2" несет угрозу энергетической безопасности Европы, и намерены помешать России использовать газопровод как "оружие против Украины", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Позиция США по "Северному потоку – 2"

"Мы благодарны нашей дружбе, хотим, чтобы она была крепче, мы не всегда соглашаемся. Министр и я говорили об одной из тем разногласий, о трубопроводе "Северный поток – 2". Мы по-прежнему считаем его угрозой для европейской энергетической безопасности, у Германии другой взгляд - это случается время от времени даже среди друзей", – заявил Блинкен.

По его словам, Вашингтон настроен на то, что "добиться чего-то положительного в этой сложной ситуации". И напомнил: в США считают "Северный поток – 2" геополитическим проектом Москвы, который угрожает энергетической безопасности Европы.

"Наша цель остается прежней: гарантировать, что Россия не может использовать энергетику в качестве орудия принуждения, оружия против Украины или кого бы то ни было в Европе", – заявил госсекретарь.

И добавил, что США в последнее время активнее вводят санкции против российских структур, связанных с этим проектом.

Позиция Германии по "Северному потоку – 2"

Германия со своей стороны готова внести вклад, чтобы газопровод "не использовался против Украины", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он отметил, что в Берлине рассчитывают на "оперативное" достижение результата в переговорах по этому вопросу.

"Поездка федерального канцлера в Вашингтон была бы подходящим временем, но нельзя ставить этот вопрос в зависимость только от этого. Мы знаем, что из-за законодательных причин следующее решение будет в августе, поэтому мы рассчитываем, что мы достигнем приемлемого для всех результата к этому времени", – добавил Маас.

Строительство "Северного потока – 2"

Ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам строительство газопровода могут завершить до парламентских выборов в Германии, которые намечены на осень.

В середине мая генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе отмечал, что " осталось проложить всего 80 километров". Решение о реализации проекта принимает консорциум инвесторов. Потому важно понимать, что все согласования проходят с учетом европейского права, отмечал тогда Крузе.

"С точки зрения федерального правительства Германии мы, конечно, поддерживаем данный проект. Видим, что этот проект разумный", – добавил он.

Ранее немецкие экологи добились приостановки строительства "Северного потока – 2". Иск имеет "приостанавливающее действие" для ранее выданного разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода. Активисты утверждали, что проект "разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей". По их мнению, общая зона негативного влияния на экологию в десять раз больше. Работы продолжились в конце мая.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.

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